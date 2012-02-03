-Çiçek grup başkanvekilleriyle görüştü TBMM (A.A) - 03.02.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in TBMM İçtüzügü değişikliğine ilişkin bazı teklifleri olduğunu belirterek, ''Sayın Başkan'ın grup önerileriyle ilgili 'Salı günleri 2 lehte, 2 aleyhte olmak üzere 5'er dakikadan 20 dakika olsun' diye teklifi oldu. Teklifleri siyasi parti grupları değerlendirecek'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaklaşık 2 saat süren kahvaltının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidar grubu olarak uzlaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çiçek'in kendilerine bazı tekliflerde bulunduğunu anlatan Elitaş, şöyle devam etti: ''Teklifleri siyasi parti grupları değerlendirecek. Devam edeceğiz. İhtilaf konusu olan grup önerileriyle ilgili, 19. maddeyle ilgili olan kısım. Biz sadece grup önerisi veren 5 dakika konuşsun diye söyledik. Sayın Başkan haftada 1 gün Salı günü 2 lehte, 2 aleyhte olmak üzere 5'er dakikadan 20 dakika olsun diye ifade ettiler. Muhalefet partilerinin her gün olsun 10 dakika olsun diye bir şeyi var. Bunu değerlendireceğiz.'' Elitaş, bir soru üzerine, TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifinin bugün Genel Kurulda görüşüleceğini söyledi.