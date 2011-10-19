-Çiçek: ''Girdiğimiz bu yoldan dönmek yok'' TBMM (A.A) - 19.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, onu içimize gömeceğiz, bağrımıza taş basacağız. Bu olaylar ne kadar yürek yakıcı olursa olsun, gelişen şartlar ne kadar bu çalışmamızı zorlaştırırsa zorlaştırsın, girdiğimiz bu yoldan dönmek yok'' dedi. Anayasa uzlaşma komisyonunun Mermerli Salon'da yapılan ilk toplantısında konuşan Çiçek, ''Siyasi hayatımızın en heyecanlı, en önemli günlerinden birini yaşıyoruz'' dedi. Çiçek, şunları söyledi: ''Meclis başkanı sıfatı ve komisyon üyeleri olarak bu çalışmayı birlikte yürütmek hepimiz için büyük bir onurdur diye bu konuşmaya başlamak istemiştim, öyle yazdım. Ancak yaşadığımız üzücü olaylar, yaşadığımız sıkıntılar ve acılar maalesef, bu sevincimizi büyük ölçüde gölgeledi. Bu sevincimizin yerine derin bir acıyı ikame etti. Demokrasi kültürümüzü derinleştireceğine, çağdaş Türkiye'nin siyasal ve toplumsal zeminini güçlendireceğine inandığımız yeni bir anayasa için birlikte yola çıkıyoruz. Böyle ifade etmiştim. Ama bu yoldan dönmek de yok. Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, onu içimize gömeceğiz, bağrımıza taş basacağız. Bu olaylar ne kadar yürek yakıcı olursa olsun, gelişen şartlar ne kadar bu çalışmamızı zorlaştırırsa zorlaştırsın, girdiğimiz bu yoldan dönmek de yok. Onun için soğukkanlılıkla, sağduyu ile ve sorumluluk duygusu içerisinde, hukuk ve demokrasi içerisinde kalarak, üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız. Yeni anayasa için işe başlarken, bir taraftan bu olayları telin ettiğimizi burada ifade edeceğiz. Ama öbür taraftan da milletimizin beklentisi olan yeni anayasayı topluma kazandırabilmek için yoğun bir çabanın gayretin içerisinde inanıyorum ki birlikte olacağız.''