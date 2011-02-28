-ÇİÇEK ERBAKAN'A ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili yargılanan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 16. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım ile tutuksuz yargılanan Ufuk Akkaya katıldı. Tutuksuz sanıklar İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, dosyanın aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulundan henüz dönmediğini belirtti. Ardından dosyaya gelen evrakları okuyan Başkan Şengün, müdahale talepleri ve şikayetçilerle ilgili başvurumu formlarının gönderildiğini belirterek, dava konusu belgedeki yazı yaşının tespiti için İstanbul Teknik Üniversitesine yazılan yazıya da cevap verildiğini söyledi. Duruşmada konuşan Dursun Çiçek de, vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi. Çiçek, ''Rahmetli başbakanımızın yaptığı her şeyi onaylamakta, bu ülkenin askerine, polisine, hakimine, savcısına sahip çıkmasının, bazı davaların başsavcılığına soyunmamasının, dürüst olmasının, milli duruşunun, milli kalkınma ve azminin, Kıbrıs Barış Harekatında Bülent Ecevit ile gösterdiği onurlu, şerefli politikalarının herkese örnek olmasını diliyorum'' diye konuştu. Duruşma, Çiçek'in beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.