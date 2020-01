Çiçek desenli güvenlik kameraları İstanbul sokaklarında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15. İstanbul Bienali iyi bir komşu temasıyla 16 Eylül’de başlıyor. Bienalin açılmasına bir ay kala, sanatçı Burçak Bingöl’ün seramikten ürettiği, Beyoğlu’nda yetişen çiçeklerle bezenmiş güvenlik kameraları şehrin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in yaptığı 15. İstanbul Bienali bu yıl birbirine komşu altı mekânın yanı sıra şehrin sokaklarına da yayılıyor. Geçen otuz yılda kamusal alanda farklı projelere yer veren İstanbul Bienali, bu kez de seramik sanatçısı Burçak Bingöl’ün ürettiği çiçek desenli güvenlik kameralarıyla İstanbullularla buluşuyor.

Eserlerinde dekoratif motifleri sıkça kullanan sanatçı, Günebakan adlı serisinde güvenlik kameralarını Beyoğlu bölgesinden topladığı bitki desenleriyle süsleyerek günümüzde giderek normalleşen gözetleme sistemine eleştirel bir yorum getiriyor. Sanatçı kameraları bizi gözetleyen aygıtlar olmaktan çıkartıp onları birer sanat eseri haline getirerek izleyen-izlenen ilişkisini de tersine çevirmeyi hedefliyor.

Bingöl’ün kameraları, bienal boyunca aralarında Kumbaracı 50, Pera Müzesi, Şimdi Cafe, LeBon Pastanesi gibi mekânların olduğu 20’yi aşkın noktada görülebilir.

Burçak Bingöl kimdir?

Burçak Bingöl (d. 1976, Giresun, Türkiye) İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’da büyüyen Bingöl, Hacettepe Üniversitesi’ndeki sanat eğitimini doktora derecesiyle tamamladı. Ayrıca Ankara Devlet Konservatuarı’nda müzik, New York’taki New School’da fotoğrafçılık eğitimi aldı. Bingöl, New York, Ankara ve İstanbul’da altı kişisel sergi açtı. Ayrıca küratör olarak sergiler düzenledi. Sanat pratiğiyle ilgili çok sayıda konuşma yaptığı ve atölye düzenlediği gibi birçok uluslararası sergiye katıldı. Çalışmaları ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da Metropolitan Art Museum, New York; 21C Museum, Kentucky; SPM, Dubai ve Baksı Müzesi, Bayburt gibi çeşitli halka açık ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Burçak Bingöl ve diğer bienal sanatçıları ile bienal hazırlıkları sırasında yapılan özel röportajları 15b.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.

15. İstanbul Bienali: iyi bir komşu

iyi bir komşu başlığıyla sanatçı ikilisi Elmgreen&Dragset küratörlüğünde gerçekleştirilecek 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Cihangir’deki ARK Kültür, Pera Müzesi, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi’nde gerçekleşecek.

Ücretsiz olarak gezilebilecek bienalde bu yıl iyi bir komşu teması çerçevesinde 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri yer alacak.

Küçük ölçekli tarihsel işlerden mekân algısını sarsacak büyük ölçekli yerleştirmelere, farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlatacak bienalde, 56 sanatçıdan 30’unun iyi bir komşu’ya özel olarak ürettikleri eserleri ilk defa görülebilecek.

