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Politika

Çiçek: Danışma Kurulu'nda konuşuruz TBMM (A.A)

24 Ekim 2011 22:01

-Çiçek: Danışma Kurulu'nda konuşuruz TBMM (A.A) - 24.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Kurulda yapılacak, ''terör'' konulu Genel Görüşmeye ilişkin, ''Yarın herhalde Danışma Kurulu isteyeceklerdir siyasi parti grupları. Onu orada konuşuruz'' dedi. Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun toplantısından çıkışında gazetecilerin ''terör'' konulu Genel Görüşmeye ilişkin sorularını bir yanıtladı.  Bir soru üzerine, Genel Görüşme konusunda İçtüzük'te bir kısım sınırlamalar bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, ''Yarın herhalde Danışma Kurulu isteyeceklerdir siyasi partilerin grupları. Onu orada konuşuruz. Gensorunun da çekileceği ifade edildi'' diye konuştu.  Genel Görüşme'nin erteleme imkanı konusunda İçtüzük'te süreler bulunduğunu belirten Çiçek, ''Yarın onu Danışma Kurulu'nda grup temsilcileriyle bir değerlendirme imkanımız olur'' dedi.

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