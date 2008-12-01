Çiçek çocuklar geri döndü

Kışa adım adım yaklaşırken dünyanın önde gelen modacıları çoktan 2009'un ilkbahar/yaz kreasyonlarına imza atmaya başladı. Kolombiya Moda Haftası'nda da adeta bir bahar havası hakimdi.



Çiçek çocuklar döndü - FOTOGALERİ





1960'ların çiçek çocukları döndü.Baştan aşağı doğanın binbir rengine bürünen Kolombiya Moda Haftası'nda gerçekleşen Bio Fashion (Bio Modası) özellikle sarı ve yeşilin tonlarıyla iç açıcı kreasyonların merkezi oldu.Kolombiya'nın önde gelen tasarımcılarından Teresa Chamorro, Hugo Cesar Dorado, Angela Aponte, Angelica Fernandez, Erika Bolanos, Iveth Jaramillo ve Cristhian Vargas'ın koleksiyonları, gerçek çiçek ve yapraklarla kombin edilmiş elbiseleri içerirken aksesuarlarda da yüzde yüz doğal, yüzde yüz doğa malzemeleri egemendi.Sadece kadın değil, erkek modasında da türlü çiçeklerin ve bitkilerin birlikteliğini görmek mümkün.Şortların üzerindeki papatyalar dikkat çekici.Modern bir hippi görünümü veren tasarımlar, 2009 yazının misv kokusunu solumaya fırsat verirken, Kolombiyalı modacıların doğa takıntısını da fazlaca hissettiriyor.