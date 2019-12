-ÇİÇEK: BDP UMARIM KARARINI GÖZDEN GEÇİRİR TBMM (A.A) - 11.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP'ye bir defa daha çağrıda bulunduğunu belirterek, ''Ümit ederim kararlarını gözden geçirirler, Meclis kapanmadan da yemin yapmış olurlar'' dedi. Çiçek, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelinen noktadan çok memnun olduğunu ifade eden Çiçek, ''Gerçekten vatandaşımızı üzmüştük. İyi bir seçim yaptık, kötü bir başlangıç yapmıştık'' şeklinde konuştu. Bugün gelinen nokta itibariyle yeni bir sayfanın açılmış olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: ''İşin bu noktaya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrılar, Sayın Başbakanımızın konunun çözümü noktasındaki gerçekten çok önem verdiğim katkıları, anamuhalefet partimizin sorunun çözümü noktasındaki iyiniyetli çabaları... Bugün bu noktaya gelmiş olduk. Ben kendilerine şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da ülkenin sorunlarını birlikte çözme noktasında bugün yaptığımız iş güzel bir örnek oluşturur. Çünkü devletimizin, milletimizin birçok sorunu var. Sorunların hepsinin birlikte çözülmesi gerekmektedir. Birlikte çözüm arayışları için başka ülkelerin parlamento örneklerine gitmeye gerek yok. 60 yılı aşan çok partili hayat tecrübesi içerisinde biz de aynen bugün olduğu gibi birlikte sorun çözebildiğimizi gösteren örnekleri ortaya koymamız lazım.'' Çiçek, BDP için de aynı şeyleri düşündüğünü, en baştan bu yana söylediğini ifade ederek, başkanlık başvurusunu yapar yapmaz, ''hiçbir ayrım yapmaksızın grubu bulunan partilerin gelip yemin etmelerinin uygun olacağını ve Türkiye'nin her sorununun görüşüleceği en meşru, en doğru adresin TBMM olduğunu'' söylediğini hatırlattı. -''TBMM'DEKİ BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİN BAŞKANIYIM''- Her partinin kendine göre beklentileri, düşünceleri, talepleri olabileceğini belirten Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Bunların en evvel seslendirileceği yer de burasıdır. O nedenle BDP için de bu çağrıyı o günden beri her defasında yaptım. Şahsen de görüştüğüm BDP'li arkadaşlar oldu. Kurumsal olarak da iki eşbaşkan geldi, beni ziyaret etti. Ben de beklentilerimi, düşüncelerimi ifade ettim. Nitekim onu da sizinle paylaştılar. Dolayısıyla benim açımdan 'dışlandı, dışlanmadı' tarzındaki, şeklindeki değerlendirmeler doğru değil. Çünkü ben Meclis Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde bana oy veren, vermeyen; TBMM'deki bütün milletvekillerinin, parti gruplarının başkanıyım. Görevim, sorumluluğum, ülkemin yararı neyi gerektiriyorsa, onun gereğini yaparım. Son birkaç günlük uygulama da esas itibariyle bunu gösteriyor. Dolayısıyla, aynen CHP'ye yaptığımı gibi BDP'ye bir defa daha çağrı yapıyorum: Kararlarını ümit ederim gözden geçirirler, Meclis kapanmadan da yemin yapmış olurlar. Bu hepimiz için önem vermemiz gereken bir konudur. Ümit ederim onlar da bugün olduğu gibi yarın ve diğer gün yemini gerçekleştirirler. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum.'' Bir gazetecinin, ''BDP'liler biraz alınganlık göstermişler'' sözleri üzerine, Çiçek, ''Ben bilemem. Her grup kendisi ayrı hareket ediyor. MHP ayrı hareket etti, nitekim MHP'den de bir milletvekili var. O, başka bir yolla konuyu gündeme getirmeye çalıştı. Kendilerince saygıdeğer bir yöntem buldular. CHP, bir başka yöntemle... Ben hepsini değerlendirmeye ve elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Aynı katkıyı BDP için de veririz'' dedi. Cemil Çiçek, ''AK Parti ile CHP arasında cuma gününden beni devam eden görüşmelere BDP dahil edilemez miydi?'' sorusuna, ''İşin hiç magazin, detay kısmına bakmayalım. Onlara girersek, bugünkü sonucu gölgelemiş oluruz. Siyaset, mümkün olanın yapılmasıdır. Demek ki, o günkü şartlarda mümkün olan doğru buydu, biz de bunu yapmaya çalıştık'' yanıtını verdi. Görüşmeleri basını bilgilendirmeden yaptıklarını ifade eden Çiçek, ''Size saygısızlığımızdan değil, sizin öneminizi küçümsediğimizden değil, öyle olması gerekiyordu, öyle yaptık. Onun için de meseleye böyle bakalım. Biraz da sonuçtan giderek, mümkün olan neyse onu yapmaya çalıştık. BDP için de aynı çağrıyı yapıyoruz'' diye konuştu. -''FENERBAHÇELİ OLARAK ÜZÜLÜRÜM''- TBMM Başkanı Çiçek, Fenerbahçe taraftarı olduğu anımsatılarak, ''Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınması'' ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Bir Fenerbahçeli olarak üzülürüm buna ama yargı devam ediyor. Yargı süreci devam ederken ben hiçbir dava ile ilgili konuşmadım, ancak beklentim olabilir. Ümit ederiz kısa sürede yargı bu işi neticelendirir, biz de bu sonucu hep beraber kabullenmiş oluruz'' dedi. ''CHP'liler yemin etti ama tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin nasıl bir gelişme olabilir?'' sorusu üzerine, Çiçek, ''Onu siz yorumlarsınız'' yanıtını verdi.