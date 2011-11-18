-Çiçek: ''Askerliği tam yaptım'' İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bedelli askerlik ve yaş sınırı ile ilgili, ''Ben askerliği tam yaptım. Benim için fark etmiyor. Bu bir vatan görevidir'' dedi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, ''Dönemin Basınında Atatürk'' adlı sergiyi gezen ve sergide yer alan gazeteleri ilgiyle inceleyen Çiçek, 10 Kasım 1946 tarihli Yarın gazetesinde yer alan ''Bedelliler Hizmeti Altı Ay'' başlıklı habere işaret etti. Çiçek, ''Bedelli konusu, demek ki ilk defa son birkaç yıldır tartışılan bir konu değil. Gazetenin tarihi, 10 Kasım 1946, demek ki o zamanda varmış. Ben askerliği tam yaptım. Hatta 16 aydı, terhis olduk, gittik. Öğleyin memlekete Yozgat'a gittim, gece yarısı tekrar telgrafla 'birliğinize dönün' diye çağırdılar. Çünkü, 1974 Kıbrıs çıkarması vardı. Dolayısıyla biz o zamana göre 3 ay da fazladan yaptık. Benim için fark etmiyor. Bu bir vatan görevidir'' dedi. Cemil Çiçek, serginin faydalı olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir kısım bugün tartıştığımız konular, son birkaç yılın değil, o dönemden de evveliyatı var. Bu gazetelere baktığımızda, o günün en önemli konularının neler olduğu da ortaya çıkıyor. Demek ki şeker zammı, gensoru meselesi olmuş bir tarihte, onu görmüş olduk. Özel bir gün, 10 Kasım ile ilgili olduğu için gazeteler bütün manşetler Atatürk'ün ölümüyle ilgili.'' Uzun bir süre 10 Kasım'ın matem olarak kutlandığını anlatan Çiçek, ''Ben hatırlıyorum, ilk ve ortaokulda, lisede ve üniversitede sinemalar kapatılır, eğlence yerleri kapanırdı. Demek ki kapatmadan da anmak mümkün olabiliyormuş. Türkiye böyle bir noktaya geldi. Tüm mesele, sevgimizi daha gönülden, daha derinden ortaya koyabilmek, bütün bu hizmetlere layık olabilmek'' diye konuştu.