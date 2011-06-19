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Politika

Çiçek: Anayasa'nın içeriğini açıklamayacağız

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yeni Anayasa'nın içeriği konusunda önceden bir açıklama yapmayacaklarını söyledi

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yeni Anayasa'nın içeriği konusunda önceden bir açıklama yapmayacaklarını söyledi, "Elimiz açık. Uzlaşmak istiyoruz" dedi. Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AKP yeni Anayasa konusunda ne düşünüyor bilmiyoruz" sözüne de yanıt verdi. 

CNN TÜRK'ten Sema Ecer'e konuşan Çiçek, daha önce hazırladıkları taslağı muhalefete sundukları zaman, "Siz parti tüzüğünü mü değiştiriyorsunuz?" eleştirisi aldıklarını söyledi.

Çiçek, "Artık birşey söylemiyoruz. Yeni Anayasa için herkesle konuşmaya hazırız" dedi.

Cemil Çiçek, önceden birşey söylememekle birlikte Anayasa konusundaki çalışmalara devam ettiklerini ve çeşitli kişi ve kurumların çalışmalarını da takip ettiklerini bildirdi.

Çiçek, Başbakan'ın 12 Eylül referandumundan sonra, tüm partilere, "Anayasa konusunda hazırlıklarınızı yapın" çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, çalışmaların ilk bir yıl içinde başlamasının önemini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, "İlk bir yıl tüm iktidarlar için önemlidir. Bir yıl geçince araya başka şeyler girer" dedi.

Çiçek, Anayasa çalışmalarının Uzlaşma Komisyonu'nda mı, Anayasa Komisyonu'nda mı yapılacağı konusunda siyasi partilerle görüşmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



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