

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terör örgütlerinin Almanya’da rahat hareket etmesini eleştirerek, "Almanya’da Kandil’dekinin iki misli PKK’lı, DHKP-C’li var" dedi.



Türkiye-Almanya işgücü değişim nedeniyle Türkiye’den ilk işçi kafilesinin gidişinin 50. yıl dönümü dolayısıyla TRT tarafından düzenlenen etkinlikle yola çıkan TRT Almanya Treni, Bulgaristan topraklarında seyir halinde.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, trende bulunan TBMM Başkanı Çiçek, 1961 yılında Almanya’ya giden ilk gurbetçilerle yemeklerde bir araya geliyor. Gurbetçilerle aynı masada oturan Çiçek’in sohbeti trendekilerce de ilgiyle dinleniyor.



Eşini Türkiye’de bırakarak bu seyahate katıldığını belirten Yozgatlı gurbetçi Yaşar Derinyol’un okuduğu şiirleri ilgiyle dinleyen Çiçek, "Anladım Yenge hanım yanında olmayınca sen açılıyorsun" diyerek güldü.



Seyahat esnasında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki iletişim fakültesi öğrencilerine hazırlattıkları göç konulu ve Türkiye’de yaşayan Almanlar ile Almanya’da yaşayan Türklerin röportajlardan oluşan kısa filmi Çiçek’e CD halinde sundu.







"Almanlar nedeniyle bir imparatorluktan olduk"





Almanya Büyükelçiliği görevlisinin "Türkler ve Almanlar hep beraber hareket etmişlerdir" demesi üzerine Çiçek, "O beraberlik nedeniyle biz bir imparatorluktan olduk. Umarım Almanlar bunun farkındadırlar" dedi.



Çiçek, Almanlara Türkiye’de üniversite açma izni verilirken, Türklere Almanya’da üniversite açma izni verilmemesini eleştirerek, "İsterse Avrupa’da en hızlı işlem yapan ülke Almanya’dır. İstemezse de Almanlara iş yaptıramazsınız, en yavaş iş yapan ülke olurlar" diye konuştu.



Almanya’nın sıkı devlet geleneği olan bir ülke olduğunu ifade eden Çiçek, terör örgütlerinin de bu ülkede rahat hareket etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çiçek, "Almanya’da Kandil’dekinin iki misli PKK’lı, DHKP-C’li var" değerlendirmesinde bulundu.





"Grup toplantısı değil, basın toplantısı oluyor"



Seyahatte gazeteci ve milletvekillerinin açtığı sohbetlere de eşlik eden Çiçek, "Meclis’teki siyasi partilerin grup toplantılarının daha çok basın toplantısı havasında geçtiğini" belirtti.



Çiçek, 10-15 yıl önce grup toplantılarının basına kapalı yapıldığını, milletvekillerinin bölgelerindeki olumlu ya da olumsuz işleri anlatma imkanı bulduğunu anımsatarak, basına açık yapılan grup toplantılarında buna imkan olmadığını kaydetti.



Libya’nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi’nin görüntülerini izleyip izlemediğinin sorulması üzerine de Çiçek, görüntüleri izlemediğini, gazetelerden gördüğünü söyledi.





"Diktatörler laf dinlemiyor"



Ülkesinde ayaklanma çıkan devlet liderlerini uyardıklarını, Irak’ın öldürülen devlet başkanı Saddam Hüseyin ve Kaddafi’nin de uyardıkları liderler arasında olduğunu ifade eden Çiçek, "Libya’daki olaylarda biz, üzerimize düşeni yaptık. ’Gelin, siz de üzerinize düşeni yapın’ dedik, ama onlar bildiklerini okudular. Diktatörler laf dinlemiyor, Esad’a da söylüyoruz" dedi.



Çiçek’in bu sözleri üzerine CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan da Kaddafi’nin bir yıl önceki İtalya ziyaretini göğsüne Ömer Muhtar’ın fotoğrafını takarak gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bir yıl sonra üzerine İtalya bombaları düştü. Kaddafi’ye en ağır darbeyi İtalya vurdu" diye konuştu.



Cemil Çiçek, Türkiye’nin İran ile olan ilişkilerinin de çok eski zamanlara dayandığını, Atatürk’ün de İran’a özel ilgi gösterdiğini, Atatürk zamanında Türkiye’yi ziyaret eden İran Şah’ının 28 gün Türkiye’de kaldığını anlattı. Çiçek, "Atatürk döneminde İran ile ilişkiler çok hassastır. Atatürk en yakın arkadaşını Şah’ın ziyaretinin ardından büyükelçilik görevinden almıştır. Bu durum gazetelere ’İran Şah’ı bir büyükelçiyle geldi, bir başka büyükelçiyle gitti’ şeklinde yansımıştır" dedi.



Bu arada trende bulunan TRT halk müziği sanatçısı Zeynep Cihan seslendirdiği türkülerle, gazeteci Savaş Ay da akardiyonu ile trendekilere hoş saatler yaşatıyor. Gurbetçiler kendi yörelerine ait türkülere oyunlarıyla da eşlik ediyor.



AK Parti Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Mustafa Kazancı’nın okuduğu şiirler ve kıssalar da yemek esnasında ilgiyle dinleniyor.









