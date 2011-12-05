Çiçek alan kadın affetmiştir

T24- Eskişehir’de E.T. adlı kadın ile M.T.’nin internet aşkıyla gelen evlilikleri, Yargıtay’ın aldığı ilginç bir kararla ‘kurtuldu’.





Hürriyet'in haberine göre, maddi ve manevi anlaşmazlıklar sonrası boşanmaya karar veren çift, 2’nci Aile Mahkemesi’nce, psikolog raporu ve tanık beyanları dikkate alınarak boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti anneye verilirken, kadına 250 lira nafaka ve 4 bin lira tazminata hükmedildi. Ancak M.T., kararı temyiz etti.





Temyizin gittiği Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma kararını bozdu. Kararda, çiftin 14 Şubat 2009’da barışıp bir araya geldikleri, boşanma kararı için, ortak hayatın temelinden sarsıldığının sabit olması gerektiği, sadece tanık beyanlarına dayanılarak, boşanmaya karar verilemeyeceği kaydedildi.





Mahkeme de boşanma kararında, “Bir davalı tanığının, Sevgililer Günü’nde kocanın karısını çiçekle karşıladığı beyanı dışında, ilişkilerinin düzeldiği konusunda delil yoktur” gerekçesiyle direndi. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, direnme kararını oyçokluğuyla bozdu. Genel Kurul da çiçeği kabul eden kadını kocayı affetmiş kabul ederek, tanık beyanlarının boşanma kararı için yeterli olmadığına hükmetti.

