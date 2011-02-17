-ÇİÇEK: AÇIKLAMA OLAY OLDUĞU ANDA YAPILMALIYDI ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve beraberindeki heyetle görüştü. Çiçek'in Başbakanlıkta makamında yapılan görüşmede, KKTC Başbakanı Küçük'ün sıkıntılı bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çiçek, ziyaretin önemli gelişmelere vesile olmasını ümit ettiğini ifade etti. Türkiye'nin KKTC ile ilişkilerinin menfaat ve çıkar ilişki olmadığını, özünde kardeşliğe dayandığını söyleyen Çiçek, Türkiye olarak KKTC'de yaşayan insanlara kardeşleri olarak baktıklarını onların sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirtti. İki ülke hükümetleri olarak çabalarının Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refahı, huzuru, güvenliği ve geleceği için sarfedildiğini belirten Çiçek şunları kaydetti: ''Birbirimizle olan ilişkilerde söylenenler dostça tavsiyelerden ibarettir. Yaşananları yaşanmış kabul etmekle birlikte değerlendirmesini yapmamızda da fayda var. 28 Ocak günü Lefkoşa'da yapılan gösteriler bizi gerçekten üzmüştür. Orada Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye hakaret içeren, ağza alınması bile insanın yüzünü kızartacak bir kısım pankartlar açılmıştır. Bunların mazur görülmesi mümkün değildir. Efendim onlar şu kadarcık da, bir avuç da, vesaire. Bir avuç olsa da ifade edilen 10-15 bin kişi o bir avuç karşısında birşey demezse, demiyorsa, daha sonra Türkiye'den yapılan açıklamalar karşısında dostumuz olan birçok insan açıklamayı 5-6 gün sonra değil olay olduğu anda ya da takip eden günlerde yapabilmiş olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Türkiye'nin hissiyatına da oradan tercüman olmuş olur, orada bir olumsuz gelişme karşısında biz burada açıklama yapmak zorunda kalmazdık.'' Çiçek KKTC'ye yönelik dünyanın neresinde olursa olsun yapılan açıklamalara Türkiye'nin anında cevap verdiğini ve vermeye de devam edeceğini bunun kardeşliğin bir gereği olduğunu söyledi.