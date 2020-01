-Çiçek: "Şapkadan tavşan çıkarmamı bekliyorlar" ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, herkesin kendisini komisyondaki bir partinin yerine koyduğunu belirterek, ''Onun fikrince, onun sözlerine bakarak getirip ortaya koyuyor. Sonra da benden şapkadan tavşan çıkarmamı bekliyor'' dedi. Sheraton Otelde düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin açılış konuşmasını yapan Çiçek, Türkiye'nin çevresinde yaşananların da dikkate alındığında bir an önce anayasa sorununu çözmek zorunda olduğunu ifade etti. Türkiye'nin AB hedefleriyle ilgili yapması gereken reformların bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, bireyin öne çıktığı, devletin yetkilerinin kısıtlandığı, halkın mutluluğu ve refahının ön planda tutulduğu AB kriterlerinin bir an yapılması gerektiğini kaydetti. AB hedefini ve takvimini, Türklerin son anda iş yapma alışkanlığının ötelediğini anlatan Çiçek, şunları kaydetti: ''İşi zamanında yapma alışkanlığımız yok. Vergi beyannamesini bile 31 Mart akşamı veririz. Bu da maliyetleri arttırıyor. Zaman ve fırsat kaybına yol açıyor. AB ile ilişkiler bizim seneler evvel yapmamız gereken reformları ve yasal düzenlemeleri tetikledi. Eğer bugün daha rahat hareket ediyorsak, bir özgüven geldiyse bunun en önemli sebebi AB ile olan süreçlerdir. Bunu gözardı etmemek lazım. Elbette AB'nin Türkiye'ye bakışında bizi rahatsız eden hususlar var. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki AB üyeliği Türkiye'nin hayrınadır. AB için yararlıdır, Türkiye için yararlıdır.'' Yeni bir anayasa yapılacaksa bunun içerisinde halkın her kesiminin görüşlerinin yer alması gerektiğini ifade eden Çiçek, Anayasanın bir toplumun kendi devletinden beklentileri olarak tarif edildiğini söyledi. Çiçek, bu nedenle Anayasa yapılırken halka sorulması gerektiğini belirterek, ''61 Anayasası bize bol geldi, 82 Anayasası da dar geldi. Şimdi bunun bir ortası vücut ölçülerimize uygun yeni bir anayasa yapma mecburiyetindeyiz'' dedi. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının bu çalışmaya destek vermesi, kendilerini cesaretlendirmesi, üzerlerinde demokratik baskı kurması gerektiğini dile getiren Çiçek, 2012 yılının yeni anayasa çalışmalarını noktalama yılı olması temennisinde bulundu. Yeni anayasa yapma sürecinin uzadığını ifade eden Çiçek, kim ne söyleyecekse bir an evvel söylemesi gerektiğini belirtti. Katkı vereceklerin acele etmesi gerektiğini dile getiren Çiçek, futbol maçı seyreder gibi seyretmenin anayasa yapma mantığına aykırı olduğunu söyledi. Çiçek, anayasa yapmak için bir bayram havasına, ortamın yumuşamasına ve gerginliklerin ortadan kalkmasına ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, kendisine gelen soruların çoğunun olumsuzlukları içerdiğini kaydetti ve ''Herkes kendisini komisyondaki bir partinin yerine koyuyor. Onun fikrince, onun sözlerine bakarak getirip ortaya koyuyor. Sonra da benden şapkadan tavşan çıkarmamı bekliyor. Öncelikle bu olumsuz havayı ortadan kaldırmamız lazım'' dedi. Çiçek, yeni anayasayla siyaset kurumuna bir özgüven geleceğini belirterek, ''siviller anayasayı yapamaz diyenleri mahcup etmemiz lazım. Bu siyaset kurumunun boynunun borcudur'' dedi. Türkiye'nin ne yapıp edip, 2012 sonunda bu anayasa çalışmasını sonlandırması gerektiğine işaret eden Çiçek, üretim kalıplarının, pazarlama tekniklerinin, halkın beklentilerinin kısaca herşeyin değiştiği bir ortamda değişimin önünde engel olan bu anayasanın da değişmesi gerektiğini söyledi.