-ÇİÇEK: "GEREKLİ DERS ÇIKARILMALI" ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, OSTİM'deki patlamalarla ilgili olarak, ''Olay meydana geldiği andan itibaren, Ankara Valiliği, ona bağlı ekipler, kurtarma ekipleri dahil, devlet tüm imkanları ile olaya müdahale etmiştir, üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam ediyor. Bundan sonraki iş, bunlardan gerekli dersleri çıkarmak'' dedi. Çiçek, OSTİM'deki iki ayrı patlamada yaralanan ve tedavileri Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam eden 3 yaralının yakınlarını ziyaret ederek, Başhekim'den yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çiçek'e ziyareti sırasında, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de eşlik etti. Bakan Çiçek, hastane çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 3 yaralı olduğunu söyledi. Yaralılara her türlü ihtimamın gösterildiğini belirten Çiçek, ''Yaralı olmaları, hayatlarını kaybetmemiş olmaları bizim için bir tesellidir. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar, tıbbi olarak ne gerekiyorsa yapılıyor'' dedi. Patlamaların çok üzücü olduğunu dile getiren Bakan Çiçek, şunları söyledi: ''Konu zaten adli yönden inceleniyor, öbür yönlerden de bir eksiği varsa ortaya çıkacak ki herkes gerekli dersi çıkarsın, çıkarıyor. Olay meydana geldiği andan itibaren, Ankara Valiliği ve ona bağlı ekipler, kurtarma ekipleri dahil devlet tüm imkanları ile olaya müdahale etmiştir, üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam ediyorlar. Bundan sonraki iş bunlardan gerekli dersleri çıkarmak. Öbür taraftan da bu insanların acılarını paylaşmak, sıkıntıları varsa bunları gidermek. Bugün OSTİM yönetimine de söyledik. Onlar da bir çalışmayı Valiliğimizle beraber yapacaklar. Tabi bu türlü olaylarda her kafadan bir ses çıkar. Doğru olanı, bu işleri ince eleyip sık dokuduktan sonra yapılan açıklamalara itibar etmek lazım. Ayak üstü yapılan açıklamalar, acıları, üzüntüleri daha da artırır. Yerli yersiz de tartışmalara sebebiyet verir.'' Konunun hem adli hem de idari olarak, tüm yönleri ile incelendiğinin kamuoyunun bilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, ''Şimdi bizim işimiz yaralı olanların bir an önce sağlığına kavuşması için çaba sarf etmektir. Onun için de tüm sağlık personelimiz, burada başta Başhekimimiz olmak üzere her türlü ihtimamı gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve baş sağlığı diliyoruz'' diye konuştu.