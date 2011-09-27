-Çiçek: 1 Ekim'e vakit var ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, çözümün adresinin Meclis olduğunu belirterek, "Onun dışındaki çözüm arayışları bence çok doğru olmaz. Onun için ümit ederiz ki; 1 Ekim'de yemin etmemiş olan tüm milletvekilleri, sadece bir partide yok başka arkadaşlarımız da var, 1 Ekim'e daha vakit var, onun için herkesi bekliyoruz" dedi. Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Sanayi Odası arasında işbirliğine yönelik protokol anlaşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Anayasa değişikliği için çağrıda bulundunuz. CHP'den olumlu yanıt geldi ancak çekinceleri var, ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Çiçek, şöyle konuştu: ''Herkesin fikrine saygı duyarız. Anayasa konusu 1 Ekim'le birlikte Türkiye'nin gündemine daha yoğun bir şekilde girmiş olacak. Siyasi partilerimizin en azından bir kısmının genel başkanını ziyaret ettiğimde zaten üç konuda genel bir yaklaşım gördüm. Bunu da anayasa hukuku hocalarımızla yaptığımız toplantıda da açıklamıştık. Birincisi, yeni bir anayasa konusunda genel bir yaklaşım var; ikincisi, bu anayasayı 24. Dönem Parlamentosunun yapması konusunda genel bir yaklaşım var; üçüncüsü de bunun Meclis Başkanlığında Uzlaşma Komisyonu yoluyla bu sürecin başlaması. Bunda ihtilaf yok. Dolayısıyla biz de bu görüşlere uygun olarak 1 Ekim'de Meclisin açıldığı gün itibariyle siyasi partilerimize uzlaşma komisyonuyla ilgili resmi yazıyı da yazmış olacağım. Dolayısıyla inşallah bu dönem, siyaset kurumu olarak milletimize taahhüdümüz olan yeni bir anayasayı gerçekleştirmiş oluruz. Siyasi partilerimizin birbirleriyle görüşmeleri hem milletimizin arzusudur hem de bu sürece çok olumlu katkı yapacaktır. Bunda hiç tereddüt yok. O nedenle yapılan daveti de buna icabet edilmiş olmasını da son derece olumlu karşılıyorum. Önümüzde önemli konular var. Siyasi partilerimizin bu konulara ilişkin görüşlerini elbette sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurabilirler. Bu bir yoldur ama zaman zaman bir araya gelmeleri de bu sürece ve sorunların çözümüne de çok daha fazla katkı sağlar. Ben gelişmeleri de olumlu buluyorum.'' -''Çözümün adresi TBMM'dir''- ''BDP'nin Genel Başkanı dün bir televizyon kanalında 1 Ekim'de Meclise katılmayacaklarını belirtti. Arınç'ın da BDP'ye İçtüzüğü hatırlatması söz konusuydu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Çiçek, ''1 Ekim'e daha çok var, bugün 1 Ekim değil. Türkiye'de siyasette 24 saat çok önemli çoğu zaman. Onun için bu işleri basamak basamak götürelim. Geleceği bugünden ipotek altına alacak beyanlardan da hep beraber kaçınalım'' dedi. ''Yeni çağrı olacak mı?'' sorusuna karşılık Çiçek, şunları kaydetti: ''Çağrıyı elli defa yaptık, bir defa daha yaparız. Bunda tereddüt yok. Biz 'bu Mecliste ülke sorunlarını çözeceğiz' diye seçime girdik. Her siyasi parti de 'çözümü Mecliste arayacağız' dedi. 'Ülkenin şu, şu sorunları var, bize oy verin, yetki verin, o sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözeceğiz' dedik. Seçimler bunun için yapılıyor. Çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun dışındaki çözüm arayışları bence çok doğru olmaz. Onun için ümit ederiz ki; 1 Ekim'de yemin etmemiş olan tüm milletvekilleri, sadece bir partide yok başka arkadaşlarımız da var, 1 Ekim'e daha vakit var, onun için herkesi bekliyoruz.''