Cibuti'ye kaçış



21 yaşındaki Aiham Ehab Makyam ve 22 yaşındaki Gofran Hüseyin Muhammed üç hafta önce Aden'den gelmiş. Cibuti dünyanın en az gelişmiş 20 ülkesinden biri olmasına rağmen bölgede Yemen'den sığınmacı alan tek ülke. Yolculuk deniz üzerinden yapılıyor.

Yemenlilerin Aden Körfezi üzerinden Cibuti'ye ilk yolculukları çoğunlukla ülkeyle aynı adı taşıyan başkente oluyor. Nüfusun üçte ikisinin yaşadığı başkentte işsizlik oranı yüzde 50'nin üzerinde. Oradan bir feribotla ülkenin seyrek nüfuslu kentlerinden kuzeybatıdaki Obock'a gönderiliyorlar.

Daha iyi bir gelecek arayışı

21 yaşındaki Aiham Ehab Makyam ailesini Yemen'de bırakmış. Babası, başka yerde kendisini daha iyi bir geleceğin beklediğini söylemiş. Aiham, Yemen'de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Husiler başkent Sana'yı işgal ettiğinden hükümet merkezi memleketi Aden'e taşınmış. Yemenli sığınmacı, BM'nin Markazi mülteci kampında barınıyor.

Markazi'deki çadır kent BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarıyla kuruldu. Kamp birkaç bin nüfuslu liman kenti Obock yakınında. Mayıs ayında 1000'den fazla sığınmacı yerleştirildi. O zamandan beri de bu akın durmadı. Ve insanları ülkelerinden eden Yemen'deki çatışmaların da sonu gelecek gibi görünmüyor.

Mülteci kampına çocuklarıyla sığınmış birçok aile var. Çocukların geleceği belirsiz. Şimdilik burada güvendeler. Yemen'deki çatışmalarda şu ana kadar hayatını kaybeden bin 900 kişinin 149'u çocuk.

Ama çocuklar için en iyisi yapılmaya çalışılıyor. Akşamları kampta futbol oynayabiliyorlar. Yemen'de gıda ve içme suyu gibi en temel maddelerin eksikliği yaşanıyor. UNICEF'e göre ülkedeki çatışmaların sonuçlarından 8 milyon çocuk olumsuz etkilenebilir.

Cibuti çölünde yaşam

Aşırı sıcak nedeniyle gün içersinde futbol oynamak zor. Cibuti'nin çölünde sıcaklıklar 40 dereceyi aşabiliyor. Akşamları zar zor 30 derecenin altına iniyor. Birçok mülteci aşırı sıcaklardan şikâyetçi.

Çadır kentin birçok sakini yıldızların altında uyumayı tercih ediyor. Aiham Ehab Makyam da geceyi çadırının önünde geçiriyor. Aiham, "İçerisi çok sıcak, güneş erkenden doğuyor. İnsan gölge bir yer arıyor" diyor.

BM'nin hesaplamalarına göre Yemen'de yaklaşık 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm nüfusun üçte ikisine denk geliyor. Bu rakam bile Cibuti'nin nüfusunu kat be kat aşıyor.