-Cibril: Değişim hemen başlıyor DOHA/TUNUS (A.A) - 24.08.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mahmud Cibril "yeni Libya" için "değişimin hemen başlayacağını" söyledi. Cibril, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, "Artık, birleşmiş, sivil ve demokratik bir ulus için Libyalı tüm kardeşlerimizle yeni bir Libya kuruyoruz" dedi. Cibril ayrıca, yarın Doha'da Libya halkına yardım için uluslararası bir zirvenin düzenleneceğini de açıkladı. Toplantıda, ramazan ayı sona ermeden Libyalıların maaşlarının ödenebilmesi ve ülkenin acil insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,5 milyar dolar toplanmasının amaçlandığını belirtti. Toplantıya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin katılması bekleniyor. Libyalı muhaliflerin askeri sözcüsü Ahmet Bani de, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Konsey'in iki gün içinde karargahlarını ülkenin doğusundaki Bingazi'den Trablus'a taşıyacağını söyledi.