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Spor

Cibara: Görüntüleri CEV'e göndereceğiz İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2011 00:54

-Cibara: Görüntüleri CEV'e göndereceğiz İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 -  Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Cibara, Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol ile deplasmanda yaptıkları ve olayların çıktığı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası 2. tur rövanş karşılaşmasına ilişkin ellerindeki görüntüleri CEV'e göndereceklerini bildirdi.  Mehmet Cibara, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi'nde hiç beklemedikleri olaylarla karşılaştıklarını belirtti.  Karşılaşma öncesinde antrenman için gittikleri salonda Türk bayrağına benzemeyen bir bayrağın asılı olduğunu fark ettiklerini belirten Cibara, ''Önce bu bayrağı değiştirdik. Bunun dışında maç başlayana kadar bir problem yoktu. Maç başlamadan 10 dakika önce holiganlar olay çıkarmaya başladı. Sahaya ellerine ne geliyorsa attılar. Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu. Polisin kullandığı biber gazından oyuncularımız da etkilendi ama sonunda maçı tamamlamayı başardık'' dedi. Karşılaşmanın ardından uzun süre salondan çıkamadıklarını ifade eden Mehmet Cibara, ''Tüm görüntüleri çektik. Bunları CEV'e göndereceğiz. Biz yaşadık bari bizden sonra bu takımla karşılaşacak başka bir takım bu olayları yaşamasın'' dedi.

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