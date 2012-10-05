Cibalili çocukların gözüyle Komşuluk Hakkı Projesi

Cibalili çocuklar Kadir Has Üniversitesi’nin başlattığı Komşuluk Hakkı Projesi için Cibali’yi fotoğrafladı. Çekilmiş olan fotoğraflar Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali Kampüsü’nde izleyiciyle buluşuyor.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; Khas Komşuluk Hakkı Projesi’nde ilk olarak Cibalili ilköğretim öğrencileri için “Bir Mahalle Hatırası” adlı belgesel fotoğraf atölyesi ile başlanıldı. Cibali İlköğretim Okulu ve Fener Rum Lisesi’nden, yaşları 13 ile 16 arasında değişen gönüllü 10 ilköğretim öğrencisine atölyenin ilk aşaması olarak fotoğraf makinesi hediye edildi. İkinci aşamada ise öğrencilere Kadir Has Cibali Kampüsü’nde geçen mayıs-haziran aylarında 48 saatlik teorik ve uygulamalı temel belgesel fotoğraf eğitimi verildi. Daha sonra çocuklar yaşamlarının geçtiği Haliç kıyılarındaki gündelik hayatları belgelediler.

Sanatçılar 10 fotoğrafı belirlediler

Son aşama olarak, aralarında Sabah gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman, TV8 program yapımcısı-fotoğraf sanatçısı Okan Bayülgen, Radikal gazetesi yazarı-CNN Türk 5N1K Program Yapımcısı-Sunucusu ve Dipnot.tv kurucusu Cüneyt Özdemir, Taraf gazetesi-Aktüel Dergisi’nin köşe yazarı Alper Görmüş’ün de olduğu 10 tanınmış gazeteci ve fotoğraf sanatçısı çocukların çektiği bini aşkın fotoğraf arasından sergilenmek üzere seçilen 10 fotoğrafa metinler yazdılar.

10 Ekim’e kadar sürmesi beklenen sergi için hem çocukların fotoğrafları hem de bu ünlü isimlerin yorumları yer alıyor.