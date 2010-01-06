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Dünya

CIA'ye saldıranın eşi Türk'müş

Afganistan'ın Host kentinde 7 CIA ajanını öldüren El Balavi'nin, Türkiye'de tıp eğitimi aldığı ve Türk eşi olduğu ortaya çıktı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Afganistan'ın Host kentinde 7 CIA ajanını öldüren El Balavi'nin, Türkiye'de tıp eğitimi aldığı ve Türk eşi olduğu ortaya çıktı.

Afganistan'da düzenlediği intihar saldırısında 7 CIA görevlisini öldüren Ürdünlü Humam Halil Ebu Mulal El Balavi'nin, Türkiye'de tıp eğitimi aldığı ve Türk eşi olduğu ortaya çıktı.

32 yaşındaki Ürdünlü bombacı, Türkiye'de burslu olarak bir tıp fakültesinde okudu. Burada bir Türk gazeteciyle evlendi ve iki de kızları oldu.

El Balavi'nin Ürdün'de bir Filistin mülteci kampında doktor olarak çalıştığı ve saldırıyı düzenlemeden önce akrabalarına ve arkadaşlarına yine eğitim için Türkiye'ye gideceğini söylediğı belirtiliyor.

"Bizi kandırıp Afganistan'a gitmiş" diyen akrabaları, El Balavi'den uzun süre haber alamadıklarını, ölümünü Taliban'dan aradığını söyleyen ancak kimliğini açıklamayan bir kişinin bildirdiğini söylüyorlar.

El Balavi'nin eşiyle çocuklarının ise hala Türkiye'de olduğu bildiriliyor.

7 CIA ajanını öldüren El Balavi'nin aynı anda ABD, Ürdün ve El Kaide için çalıştığı ortaya çıkmıştı. Görevi, El Kaide'nin iki numaralı ismi El Zevahiri'yi yakalatmak olan El Balavi, çok önemli bilgiler vereceğini belirterek Host kentindeki askeri üsse girmişti.

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