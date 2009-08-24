CIA'in sorgulama yöntemleri açıklanıyor

Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'nin sır gibi sakladığı terör zanlılarını sorgulama teknikleri yarın kamuoyuna açıklanıyor. Mahkeme kararı uyarınca kamuoyuna açıklanacak rapor, El Kaide militanlarının çeşitli işkenceye yöntemleriyle sorgulandığını ortaya koyuyor.

2002-2004 yılları arasında yürütülen, CIA'nin iç soruşturmasında elde edilen sonuçlar mahkeme kararı uyarınca kamuoyuyla paylaşılacak.

Sızan ön bilgilere göre eski başkan Bush döneminde CIA, El Kaide liderlerini sorgularken işkenceye varan yöntemlere başvurdu.

Raporda yer alan örneklerden biri USS Cole Amerikan savaş gemisine düzenlenen ve 17 askerin ölümüne neden olan saldırının planlayıcısı olmakla suçlanan Abdül Rahim El Naşiri'nin sorgulanma şekli.

Rapora göre El Naşiri bildiklerini anlatması için silah zoruyla sorgulandı hatta sorgu sırasında bir matkapla korkutuldu.

Ajanlar, vücuduna çalışan matkap yaklaştırıp Naşiri'den işbirliği yapmasını istediler, aksi halde kendisini öldürecek veya yaralayacakları tehdidinde bulundular.

Bir başka vakâdaysa yan hücrede ateş açılıyor ve zanlıya arkadaşlarının öldürüldüğü, işbirliği yapmaması halinde aynı şeyin onun da başına geleceği söyleniyor.

Oysa, Amerikan yasaları sorgu sırasında zanlıyı ölümle tehdit etmeyi yasaklıyor.

Raporda CIA'nin kullandığı bazı sorguluma tekniklerinin uluslararası yasalara da aykırı olduğu belirtiliyor.

CIA'nin 2004'te tamamlanan iç soruşturması bugüne kadar bir sır gibi saklanmıştı.

Ancak başkan Obama, alınan mahkeme kararına itiraz etmeyerek bunları kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi.