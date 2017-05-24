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Dünya
Deutsche Welle

CIA'in eski başkanı Rusya’yı uyardığını açıkladı

CIA'ın Obama dönemindeki direktörü John Brennan, Kongre’de verdiği ifadede, Rusya’yı geçen yıl ABD başkanlık seçimlerine karışmaması konusunda uyardığını söyledi.

24 Mayıs 2017 14:10

ABD Kongresi'nde ifade veren CIA eski Direktörü John Brennan, geçen yaz Rusya'yı ABD başkanlık seçimlerine karışmaması konusunda bizzat uyardığını söyledi. Donald Trump başkanlık koltuğuna oturana kadar CIA Direktörü olan Brennan, Rus istiharat servisi FSB'nin başkanını, bu tür müdahalelerin Washington-Moskova ilişkilerine zarar vereceği konusunda ikaz ettiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu dönemde Trump'ın kampanya ekibindeki bazı isimlerle ile Rus yetkililer arasındaki bağlantılar konusunda çok endişeli olduğunu ifade eden Brennan, en üst düzey istihbarat yetkililerini bu kişilere odaklanmaya yönlendirdiğini belirtti.

Brennan, Rusya ve Trump'ın kampanya ekibi arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını söyleyemeyeceğini ifade etti. Eski CIA Direktörü, “Bu tarz bir işbirliği ya da suç ortaklığı ya da gizli bir anlaşmanın olup olmadığı konusunda karar verecek yeterli bilgiye sahip değilim“ şeklinde konuştu. Bu konu, hali hazırda kongre komiteleri ve özel bir federal konsey tarafından inceleniyor.

"Rusya, arsızca ABD seçimlerine karıştı"

Brennan ayrıca, ABD istihbarat servislerinin; “Rusya’nın hedeflerinin ABD demokratik sürecine halk inancını zayıflatmak, Hillary Clinton’ı karalamak, seçilebilirliğine ve potansiyel başkanlığına zarar vermek ve Trump’ın seçilme şansı konusunda yardım etmek olduğu“ sonucuna vardığını yineledi.

Brennan, “Herkes şundan emin olmalı ki Rusya, arsızca 2016 başkanlık seçim sürecine karıştı ve bunu güçlü protestolara ve uyarıma rağmen yaptı“ dedi.

Trump'ın üzerindeki baskıyı artıran iddialar

Öte yandan, Trump‘ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı'na kamuoyuna herhangi bir anlaşma kanıtı bulunmadığını duyurmasını talep ettiği yönünde çıkan haberler Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırdı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Salı günü Washington Post'ta çıkan ve "Trump'ın kendisinden bu tarz bir anlaşmayı açık bir şekilde reddetmesini istediğini” iddia eden haber hakkında yorum yapmayı reddetti. Coats, Senato'daki ifadesinde Trump ile yaptığı özel konuşmaları tartışmanın uygunsuz olacağını söyledi.

Yine de Senato İstihbarat Komitesi'nde görevli Demokrat Mark Warner, Coats ve NSA Başkanı Mike Rogers'ın açıklama yapmasını istedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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