CIA: IŞİD, dünya çapında bir saldırı planlayabilir

ABD'nin istihbarat örgütü CIA'in direktörü John Brennan, IŞİD'in Libya'daki varlığının Avrupa'ya tehdit olduğunu söyledi, örgütün dünya genelindeki savaşçı sayısının El Kaide'nin en güçlü döneminden fazla olduğunu ve dünya çapında bir saldırı planlayabileceğini belirtti. Brennan, "Suriye rejiminin Rusya sayesinde geçen yıla göre daha güçlü olduğunu" da ekledi.

ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'ni bilgilendiren Brennan, IŞİD'in Libya'yı operasyon merkezi olarak kullanmaya giderek daha fazla ağırlık vermesinden endişe duyduklarını belirtti. Brennan, IŞİD'in Libya'da 5 bin - 8 bin arası savaşçısı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Buna karşın, Brennan'ın sunduğu CIA raporuna göre örgütün Irak'taki üye sayısı 19 binden 18 bine ve Suriye'deki savaşçı sayısı 25 binden 22 bine indi.

Brennan, örgütün Libya'da güçlenmesinin Avrupa'da düzenlenecek saldırıları artırması bakımından bilhassa kaygılandırıcı olduğunu vurguladı. CIA direktörü, Avrupa ülkelerinin terörle mücadele konusunda yakın dönemde ilerleme kaydettiğini fakat istihbarat paylaşımında zayıf kaldıklarını söyledi.

"Esad bir yılda güçlendi"

Suriye'deki siyasi durum hakkında ise, Rusya'nın desteğinin Beşşar Esed yönetimini güçlendirdiği bilgisini verdi. Brennan, "Bundan bir yıl önce Esed geri adım atmış haldeydi. Muhaliflerin operasyonları Suriye ordusunu zayıflatmıştı. Bu yıl, geçen yılın Haziran'ına göre Esed çok daha güçlü bir konumda" dedi.

Brennai Rusya'nın hava saldırılarının büyük çoğunluğunun "meşru muhalifleri" hedef aldığını belirtti.

Orlando saldırganının örgüt bağlantısı yok

CIA direktörü, gelen soru üzerine Orlando saldırganının hiçbir terör organizasyonu ile doğrudan bağlantısını bulamadıkları yanıtını verdi. Orlando'da 49 kişiyi öldüren Ömer Metin'in saldırıdan önce acil servis hattı 911'i arayarak IŞİD'e bağlılık yemini ettiği öğrenilmişti.