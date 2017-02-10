"CIA Başkanı'na FETÖ raporu verildi, PKK-YPG ilişkisi anlatıldı; Suriye ve Irak'ta işbirliği istendi"

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesinin ardından Türkiye gönderilen CIA Direktörü Mike Pompeo'yla 'FETÖ' konusunda ifadeleri ve teknik raporların paylaşıldığını belirtti. Çevikcan, "ABD mevzuatından örnekler verilerek, idari kararlarla örgütün ve yönettiği şirketlerin faaliyetlerinin durdurulabileceği, Gülen ile ilgili önlem alınabileceği, para kaynaklarının kesilebileceği vurgulandı ve bu yöndeki beklentiler iletildi" diye yazdı. Görüşmeyi 3 başlıkta yazan Çevikcan, Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından PKK-YPG ilişkinin anlatıldığını, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı işbirliği istendiğini belirtti.

Serpil Çevikvan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (10 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'CIA Başkanı’na verilen FETÖ raporu' başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önceki gün geceyarısı yapılan telefon görüşmesinin her iki ülkedeki yankıları pozitif.

Obama döneminde ABD ile gerilen ilişkiler, Trump’ın işbaşına gelmesiyle Ankara’da umutlu bir bekleyişe dönüştü.

Suride Fırat Kalkanı Harekatı’na bir süredir destek vermeyen ABD’nin son 10 gündeki etkinliği dikkat çekici.

Erdoğan’ın aktardığı FETÖ, Suriye ve PYD ile ilgili mesaj ve önerilere Trump’ın gösterdiği ilgi de öyle. Bu görüşmenin hemen akabinde dün, Ankara’nın önemli bir ziyaretçisi vardı.

CIA Başkanı Mike Pompeo, Ortadoğu ülkelerini de içeren bölge turuna Ankara’dan başladı.

Aslında ziyaret Obama döneminde planlanmıştı ancak Trump görüşmesinin hemen sonrasına denk gelmesi, ABD Başkanı’na iletilen mesajların da sıcağı sıcağına görüşülmesini sağladı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın evsahipliğinde Ankara’daki temaslarını yürüten Pompeo’nun Ankara’daki en önemli durağı Cumhurbaşkanlığı’ydı.

Darbenin mimarı FETÖ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabul ettiği Pompeo ile yaptığı görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Görüşme öncesi ele alınacak konularla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Görüşmeye yansıyan dosyaları 3 başlıkta şöyle aktarabilirim:

1- En önemli başlık FETÖ’ydü.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarının, darbe girişimiyle ilgili karar vericinin ABD’de yaşayan Fethullah Gülen olduğunu söyledi.

Bu konudaki ifadeleri ve teknik raporları paylaştı.

Ve en önemlisi, kanıtların ABD’ye de iletildiğini söyledi.

2- Bir diğer başlık da PKK-YPG ilişkisiydi.

Cumhurbaşkanı, PYD-YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu, PKK yöneticilerinin YPG’de hangi görevleri üstlendiğini tek tek göstererek aktardı.

YPG’nin elikanlı örgütün çatı yapılanması altındaki bir kolu olduğunu söyledi. ABD’nin Suriye’de partner olarak bu örgütü seçmesinin müttefiki Türkiye’de yarattığı etkiye dikkati çekti.

YPG’ye verilen silahların Türkiye’ye karşı kullanıldığını örneklerle anlattı.

Koalisyon ve Türkiye

3- Suriye ve Irak, görüşmede bir başka başlık olarak gündeme geldi. ABD ile Türkiye’nin birlikte hareket etmesi durumunda Suriye ve Irak’ta DAEŞ’e karşı alacağı sonuçlar aktarıldı. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda alınan sonuçlar masaya yatırılarak, ÖSO olmasa bile Türkiye ve ABD’nin birlikte hem Irak hem de Suriye’de çok daha etkili sonuçlar alabilecekleri aktarıldı. Buna karşılık koalisyonun kurulduğu günden bu yana her iki ülkedeki etkinlikleri ve aldığı yetersiz sonuçlar paylaşıldı.

Rusya ile ilişkiler

CIA Başkanı ve ekibi, Erdoğan’ın kabulünden sonra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve güvenlik bürokrasisi ile de temaslarda bulundu.

Önemli başlıklardan biri de Rusya’ydı.

Rusya ile son dönemdeki yakınlaşmanın NATO’da zaman zaman soru işaretlerine yol açtığı malum.

Pompeo’ya bu yakınlaşmanın ABD ile Türkiye’nin tarihsel ilişkilerine zarar verecek boyutunun olmadığı, Trump’ın da işaret ettiği bölgesel gerçekler ve komşuluk ilişkilerine dayandığı anlatıldı.

Ortadoğu ve Suriye mesajı

Pompeo’nun en uzun kaldığı yer MİT Müsteşarlığı’ydı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın konuğu olan CIA Başkanı ve ekibine burada kapsamlı bir brifing verildi.

Suriye ve bölgeseler konuların da masaya yatırıldığı brifingte PKK-PYD bağlantısı bir kez daha anlatıldı ve bu örgütün partner kabul edilmemesi, Türkiye ile çalışılması halinde doğacak avantajlar sıralandı.

Irak’ta şiddetin 2006’da Sünniler’in sisteme katılmasıyla azaldığı ancak Şiiler’in yeniden etkinlik sağlamasından sonra yükseldiği örneklerle anlatıldı.

FETÖ’nün 3 katmanı

Sunumun ana gündem maddesi ise FETÖ’ydü.

FETÖ’nün gözüktüğü gibi hayır işlerini amaçlayan basit bir sivil toplum yapılanması değil, son derece organize çalışan, uluslararası elikanlı bir örgüt olduğuna yönelik çok kapsamlı bir sunum yapıldı.

FETÖ’nün mahrem yapısı, 3 başlık altında anlatıldı.

1- FETÖ, 3 katmanlı bir yapı. Birinci katmanda hayırseverlik duygularıyla kandırılan, paraları ve emekleri alınan halk bulunuyor. Geniş toplum kesimleri, okul, cami yaptıran, fakirleri okutan bir yapı olarak tanıdıkları örgüte saf duygularla yardım ediyor. Böylece toplum nezdinde sempatik ve zararsız görülen örgüt, kolayca örgütlenebiliyor.

2- FETÖ’nün ikinci katmanı yarı illegal bir yapılanma. Burada ilçelerin, mahallelerin, kurumların abileri-ablaları yer alıyor. Hiyerarşik örgütlenen bu katmanda yer alanlar, ne iş yaptıkları bilinen ancak perde arkasında örgüt için çalışan insanlar. Para toplanması, himmet organizasyonu, evlendirme, eleman kazanma işleri bu katmandaki örgüt üyelerince yapılıyor. Propaganda ve örgütlenmeyi de bu katmandakiler gerçekleştiriyor.

3- Devletin asıl hedef aldığı üçüncü katmanda ise Fethullah Gülen’e doğrudan bağlı, örgütün üst düzey yapılanması yer alıyor. Yüzde 100 illegal bu yapıdaki herkes talimatları doğrudan Gülen’in özel kaleminden alıyor. Aileleri bile bu yapıda yer alan isimlerin kozmik görevlerini, bağlantılarını bilmiyor. Operasyonları yapanlar ve darbe girişiminde etkin olanlar da bunlar. Bu yapıdakiler ve bağlantıları, yargıda, emniyette, orduda ve TSK’da yer bulmaya çalışıyor, burada kadrolaşarak devleti ele geçirmeyi amaçlıyor.

Bütün bu organizasyonun tepesindeki isim ise ABD’nin izniyle Pensilvanya’da yaşayan ve örgütü buradan yöneten Fethullah Gülen.

Gülen’den sonra gelen yönetim yapısı, kimin hangi görevde olduğu, isim isim Pompeo’ya aktarıldı.

Faaliyetleri durdurun

CIA Başkanı’na onlarca ülkede organize olan FETÖ’nün mali gücü de anlatıldı. KCK’dan bile organize ve büyük yapılanmanın gelirleri de inanılmaz. Sadece Türkiye’de ve eğitim alanında örgütün yıllık gelirinin 11,1 milyar TL olduğuna yönelik raporlar gösterildi. Ülkenin en önemli kurumların finans mekanizmalarını ele geçiren örgütün, sınav sorularını çalarak kamuya eleman soktuğu, müdahale edilmeden önce sadece emniyetteki bağlantılı memur sayısının 260 bine yakın olduğu anlatıldı.

Yaklaşık 300 bin kamu görevlisinden “himmet” adı altında para toplayan örgütün sadece buradan yıllık 1,1 milyar TL kazandığı vurgulandı. Örgütün operasyonel gücünün büyüklüğü, başka ülkelerde para aklama dahil yürüttüğü faaliyetler, ABD’deki faaliyetleri, şirket ve vakıfları tek tek anlatıldı.

Gülen’in iadesi ile ilgili hukuki sürecin Türkiye tarafından takip edildiği ancak ABD’nin yapabileceklerinin bununla sınırlı olmadığı belirtildi.

ABD mevzuatından örnekler verilerek, idari kararlarla örgütün ve yönettiği şirketlerin faaliyetlerinin durdurulabileceği, Gülen ile ilgili önlem alınabileceği, para kaynaklarının kesilebileceği vurgulandı ve bu yöndeki beklentiler iletildi.

Trump’ın da kapsamlı rapor beklediği CIA Başkanı’nın Ankara ziyaretinin sonuçlarını izleyeceğiz.