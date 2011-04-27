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Dünya

CIA BAŞKANI SAVUNMA BAKANI OLUYOR  WASHINGTON (A.A)

27 Nisan 2011 18:31

-CIA BAŞKANI SAVUNMA BAKANI OLUYOR  WASHINGTON (A.A) - 27.04.2011 - ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Leon Panetta savunma bakanlığına atanacak. Associated Press ajansının ve ABC televizyonunun haberlerinde, Panetta'nın savunma bakanlığı görevine getirileceği, Afganistan'daki NATO güçlerinin Amerikalı komutanı Orgeneral David Petraeus'un da CIA başkanlığına atanacağı belirtildi. ABD yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Barack Obama'nın, bu hafta Panetta'yı, bu yıl görevden ayrılayacağını açıklayan Robert Gates'in yerine savunma bakanı olarak atamayı, Orgeneral David Petraeus'u da CIA başkanlığına getirmeyi planladığını, atamaların bu yaz yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğunu söylediler. Korgeneral John Allen'ın da Petraeus'un yerine geçmesinin beklendiği kaydedilirken, atamaların yarın Beyaz Saray tarafından açıklanması bekleniyor.

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