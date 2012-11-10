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Dünya

CIA Başkanı Petraeous istifa etti!

Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Petraeous’un istifa mektubunu Obama’ya sunduğunu açıkladı

10 Kasım 2012 00:56

 

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nın başkanı David Petraeous (60) dün sürpriz biçimde istifa etti.
 
ABD ordusunun Irak ve Afganistan operasyonlarına komuta ettikten sonra geçen yıl Başkan Barack Obama tarafından CIA Başkanlığı’na getirilen Petraeous, Obama’nın ikinci döneminde adı Leon Panetta yerine Savunma Bakanlığı adayları arasında sayılırken birden bire istifa kararı aldı. 
 
Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Petraeous’un istifa mektubunu Obama’ya sunduğunu açıklarken “Dave’in ayrılma kararı ulusumuzun en saygın memurlarından birinin kaybıdır” diye konuştu ama istifa gerekçesi hakkında bilgi vermedi. Ancak Petraeous’un, CIA mensuplarına gönderdiği e-posta’da “evlilik dışı bir ilişkiye girdiği için” istifa kararı aldığını yazdı. Petraeous, “37 yıllık evliliğin ardından evlilik dışı bir ilişkiye girerken kötü bir karar verdim. Bu türde bir davranış hem bir koca hem de bizimki gibi bir örgütün lideri olarak kabul edilemez” diye yazdı. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirildiği dönemde, ABD'nin Kuzey Irak'tan sorumlu komutanıydı. Başkan Barack Obama'nın kararıyla CIA başkanı olmadan önce ABD'nin Afganistan'daki ordularının komutanıydı.
 

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