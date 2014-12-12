CIA Başkanı, işkence raporundaki sorgu yöntemlerini savundu

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, kurumun 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra şüphelileri sorgulama yöntemlerini savundu fakat bazı sorgu tekniklerinin "sert" ve "tiksindirici" olduğunu kabul etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, CIA genel merkezinde konuşan Brennan, bazı görevlilerin yetkileri dışında hareket ettiğini söyledi fakat çoğunun görevlerini gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

Brennan, 'basit yanıtların verilemeyeceği' bir dönemde CIA'in "birçok şeyi doğru yaptığını" söyledi ve sorgulama teknikleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Değerlendirmelerimize göre gözaltı ve sorgu programıyla, ABD'nin saldırı planlarının engellenmesine, teröristlerin yakalanmasına ve hayat kurtarılmasına yardımcı olan istihbarat toplandı."

Fakat CIA direktörü, El Kaide şüphelilerine uygulanan sert sorgulama teknikleriyle elde edilen bilgilerin 'fayda sağlayıp sağlamadığının bilinmediğini' kaydetti.

CIA yetkililerinin bazı faaliyetlerinin 'sert' ve 'tiksindirici' olduğunu belirten Brennan, çoğu CIA çalışanının bazı uygulamalar için Adalet Bakanlığı'ndan yasal danışmanlık aldıklarını söyledi ve "Uluslarına hizmet için kendilerinden istenileni yaptılar" diye konuştu.

Brennan, gözaltı ve sorgulama programının uygulamada olduğu 2002 yılında CIA'de üst düzey görevli olarak çalışıyordu.

'Soruşturma açılması için yeni bilgi yok'

Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, 2001-2007 yılları arasında uygulanan sorgulama programına müdahil olan yetkililerin yargılanması çağrısındabulunuyor.

Fakat eski Devlet Başkanı George W. Bush dönemindeki yetkililerin yargılanma ihtimali olmadığı görüşü hâkim. ABD Adalet Bakanlığı, tutsakların sorgulanmasına yönelik ihlallere ilişkin iki soruşturma açmış fakat yeterli kanıt bulamamıştı.

Los Angeles Times gazetesine konuşan bir bakanlık yetkilisi, raporu okuduklarını fakat "soruşturmanın yeniden açılabilmesi için herhangi yeni bir bilgi göremediklerini" söyledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin Demokrat üyelerinin yayımladığı raporda, CIA'in 'sorgulama yöntemleri' adı altında tutuklulara sistematik olarak şiddet uygulandığı belirtiliyor.

Raporda, "Kullanılan yöntemler politikacılara söylendiğinden çok daha vahşiceydi...Tutuklular çırılçıplak soyularak başlarına siyah çuvallar geçiriliyordu. Tamamen karanlık odalarda zincirleniyorlardı. Uyumalarına izin verilmiyor, kimi zaman çıplak halde koridorlarda sürüklenerek dövülüyorlardı" ifadeleri yer alıyor.

ABD'li tüm bu 'sorgulama' teknikleri ile herhangi bir somut istihbarat elde edilemediğine de dikkat çekiyor ve CIA'yi Amerikalıları yanlış yönlendirmekle suçluyor.