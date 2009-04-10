CIA artık gizli tutukevi kullanmayacak

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Direktörü Leon Panetta, ABD Başkanı Barack Obama'nın, istihbarat örgütünün tartışmalı eski yöntemleri yasaklayan kararnamesine uygun olarak, CIA'nın terör zanlılarını tutmak için bundan böyle gizli ceza ve tutukevi kullanmayacağını bildirdi.



Leon Panetta, istihbarat örgütü çalışanlarına gönderdiği mektupta, CIA'nın bundan böyle gizli ceza ve tutuklama merkezlerinden yararlanmayacağını belirterek, bu tip yerleri kapatmak için de bir plan önerdiğini kaydetti.



"Bu cezaevlerinin güvenlik şirketlerinin sözleşmelerinin derhal sona ermesi talimatı verdim" diyen Panetta, CIA'nın, buraların kapatılmasıyla 4 milyon dolar tasarruf sağlayacağını bildirdi.



CIA Direktörü, ayrıca CIA'nın sözleşmeli çalışanlarının sorgulama yapamayacaklarını da belirterek, bundan böyle başkanlık kararnamesine uygun biçimde, 2002'den 2009'a dek ABD Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen zorlu sorgulama yöntemlerine başvurulmayacağının da altını çizdi.



Buna karşın CIA'nın terör zanlılarını kısa süreli ve geçici olarak elinde tutma hakkının saklı olduğunu ve duruma göre her zanlıyı askeri makamlara veya kendi ülkesine teslim edeceklerini belirten Panetta, "CIA, El Kaide ve yanlılarıyla mücadelesini etkin biçimde sürdürecektir" dedi.



George W. Bush'un başkanlığı sırasında CIA'nın Irak veya Afganistan'daki Bagram gibi işkencenin yasak olmadığı yabancı ülkelerde gizli tutukevlerinin varlığının açıklanması, tüm dünyada büyük bir infiale yol açmış, ardılı Barack Obama, ocak ayında Guantanamo tutuk merkeziyle birlikte buraların kapatılması emrini vermişti.