CIA ajanından 65 yıl sonra gelen UFO itirafı

25 yıl CIA ajanı olarak çalışan Chase Brandon, 65 yıl önce 'Roswell olayı' ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

ABD 'nin New Mexico Eyaleti'nde Roswell kasabasına 1947'de düştüğü öne sürülen UFO ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. CIA'in gizli operasyonlar masasında çalışan ajan Chase Brandon, olayın 65'inci yıldönümünde komplo teorilerine bir yenisini ekledi. ABD hükümetinin meteoroloji balonu olarak açıkladığı cisimlerin UFO olduğuna dair kesin kanıtların CIA merkez binasında gizli bir kasada tutulduğunu belirten Brandon, "Meteoroloji balonu değildi. İnsanların ilk bildirdikleri şeydi. Uçak bu dünyadan değildi" dedi.

25 yıl CIA için çalışan ve daha önce birkaç kitap yazan Brandon, kutunun içinde tam olarak ne gördüğünü açıklayamayacağını, ancak olayla ilgili aklındaki şüphelerin silindiğini belirtti. Roswell olayı, ABD 'nin Idaho eyaletinde orman servisi için kurtarış pilotluğu yapan Kenneth Arnold'un, kayıp bir uçağı Washington 'daki Cascade Dağları üzerinde aramaya gittiği sırada uçan daireler gördüğünü söylemesinden iki hafta sonra meydana geldi. Bir uzay gemisinin ele geçirildiği haberleri medyada yer aldıktan sonra ABD ordusu iddiaları yalanlayarak, bulunan cismin meteoroloji balonu olduğunu açıkladı. Daha önce de askeri bir yetkili UFO'dan uzaylı cesetleri çıkarıldığını ve birçok teknik bilgi edindiklerini açıklamıştı.