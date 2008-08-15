CIA ajanı değilim

Ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Ergenekon iddianamesinin eklerinde adının yer aldığını, hatta MİT içinde CIA emrinde ajan olarak çalıştığı şeklindeki suçlamaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İşte o açıklama:



Cumhuriyet Gazetesi'nde 11 Ağustos'ta çıkan haber üzerine Kadir İnanır’ın avukatı Armağan Güner imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “belge içeriğinde geçen Kadir İnanır’ın MİT içinde kadrolaşan CIA emrinde ajan olarak çalıştığı şeklindeki iddianın tümüyle gerçek dışı olduğu” kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi: “Müvekkil hayatını sanata ve sinemaya adamış, 40 yıldır sürdürdüğü sanat hayatında 184 filmde başrol oynamış ve Türk sinemasına ölmez eserler kazandırmıştır. Müvekkil Kadir İnanır, Türk sinemasına verdiği hizmetler nedeniyle ‘sanatçı’ kimliğinin sembol isimlerinden biridir ve özel yaşantısını da bu kimliğin saygınlığını koruyacak şekilde sınırlandırarak sürdürmektedir. Esasen vefekâr milletimizin gönlünde taht kurmasının ve seneler boyu burada kalmasının da yegane sebebi budur; sanatçı olmak sadece sanata hizmet etmek ve sanatçı gibi yaşamak.. Belirtilen nedenlerle müvekkilin sanat dışında ve sanatçı kimliği ile bağdaşmayan bir konu ile ilişkilendirilmeye çalışılması abesle iştigaldir. Özellikle; Gladio, CIA ajanları gibi sıfatların, müvekkil ile uzak yakın hiçbir ilişki yoktur, olamaz.”



'BÖYLE SAÇMALIK OLUR MU'



Sinema sanatçısı Kadir İnanır ise Hurriyet.com.tr'ye yaptığı kısa açıklamada " Böyle saçmalık olur mu. Uyduruyorlar kafalarından. Benim Gladio, CIA ile ne alakam olur. Ben 40 yıldır sanatımı yapıyorum" dedi.



