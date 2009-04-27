Chrysler’in Kanada fabrikasında mutlu son

Amerikan otomotiv devi Chrysler’in Kanada tesislerinde adeta bayram yaşanıyor. Kanada Otomotiv İşçileri Sendikası (CAW) ile Chrysler arasında ücretlerin düşürülmesine ilişkin anlaşma sağlanması üzerine, işverenin ekonomik kriz nedeniyle kapattığı fabrikalarından Kanada’nın Brampton şehrindeki tesislerinde, üretime yeniden başlanacak.



Chrysler’in, ortalama 76 Kanada Doları (100 TL) olan saatlik işçi ücretlerinde 19 dolar indirime gidilmesine ilişkin teklifi, sendika tarafından Pazar günü üye işçilerin oyuna sunuldu. Oylama sonucu işçilerin yüzde 87;si, ücretlerindeki indirimi kabul ettiler. Saatlik ücretlerdeki 19 dolarlık indirim, Chrysler için yıllık 240 milyon Kanada Doları kazanım anlamına geliyor.



Oylama sonrası kısa bir açıklama yapan Kanada Otomotiv İşçileri Sendikası (CAW) Genel Başkanı Ken Lewenza, “üyelerimiz, sektörde yaşanan kaosu, herkesten daha iyi biliyor. Teklifin bu kadar yüksek bir oranla kabul edilmesi, hem bu kritik ortamda işlerini korumaya hem de otomotiv sektörünün Kanada ekonomisinin candamarı olarak kalmasını sağlamıştır" dedi.



Tesislerde üretimin başlayacağı tarihe ilişkin sendika ve Chrysler tarafından bir açıklama yapılmadı.

