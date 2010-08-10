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Ekonomi

Chrysler zarar açıkladı

ABD'li otomobil üreticisi Chrysler, yılın ikinci çeyreğinde 172 milyon dolar zarar etti

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Chrysler yetkililerince yapılan açıklamada, şirketin 143 milyon dolar olan operasyonel karı ikinci çeyrekte yüzde 28 oranında artarak 183 milyon dolara ulaştı.

Chrysler’ın gelirleri ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 8,2 artarak, 10 milyar 5 milyon dolar oldu.

Şirket 2010 yılı hedeflerini de koruduğunu açıkladı.


BMW

Alman lüks otomobil üreticisi BMW ise Temmuz ayında küresel satışlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artırdı.

BMW yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şirket, geçen ay 119 bin 982 adet BMW, Mini ve Rolls-Royce sattı.

Şirketin yılın ilk yedi ayında toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5’luk artışla 816 bin 14 oldu.

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