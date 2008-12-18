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Ekonomi

Chrysler üretime 1 ay ara verecek

Chrysler, ülkedeki 30 fabrikasında üretime en az bir aylığına ara vereceğini açıkladı.

18 Aralık 2008 02:00

ABD'de otomotiv sektöründeki üç dev şirketin içinde bulunduğu kriz derinleşirken, bu firmalardan Chrysler, ülkedeki 30 fabrikasında üretime en az bir aylığına ara vereceğini açıkladı.

Bir başka otomotiv devi General Motors'un, 20 fabrikasının büyük bölümünü ocak ayında kapalı tutacağını geçen hafta açıklamasının ardından Chrysler'in duyurusu geldi.

Cyrysler, üretimin en az 19 Ocak tarihine kadar duracağını bildirdi. Üçüncü şirket Ford da, fabrikalarından 10'unda üretime, ocakta bir hafta ara verileceğini duyurdu.

General Motors da, yeni açıklamasında, büyük önem verdiği Volt adlı elektrikli otomobili üretmesi öngörülen fabrikasının inşaatını şimdilik durduracağını bildirdi.

Otomotiv sektörünü kurtarmak amacıyla hazırlanan 14 milyar dolarlık bir paket, geçen hafta Senatoda Cumhuriyetçilerin engeline takılmıştı.

Beyaz Saray, bu üç şirketin çökmesini engellemek üzere başka alternatifler üzerine çalıştığını belirtiyor. Ancak bu çabadan henüz somut sonuç çıkmadı.

Üç otomotiv devinden General Motors ve Chrysler, birkaç hafta içinde ödemelerini yapamayacak duruma düşeceğini belirtiyor. Ford ise, elinde kısa dönemi aşacak kadar imkanı bulunduğunu dile getiriyor.

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