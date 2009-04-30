Chrysler hızla iflasa gidiyor

ABD Hazine Bakanlığı ile otomotiv şirketi Chrysler'ın borçlu olduğu finans şirketleri arasındaki görüşmeler başarısız oldu. Zor bir dönemden geçen ABD'nin üçüncü büyük otomotiv üreticisi Chrysler bu nedenle iflas koruma başvurusu yapacak



ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden bir yetkili, ABD hükümetinin, Chrysler'ın 6.9 milyar dolarlık borcunun tamamının silinmesi karşılığında 2.25 milyar dolar nakit verilmesi önerisinin Chrysler'ın borçlu olduğu bazı hedge fonlar tarafından reddedildiğini söyledi.



Yetkili, hedge fonların, kendi ekonomik çıkarları ya da ulusun çıkarları için davranmamalarının Chrysler, Fiat ve hissedarlarının başarısını azaltmadığını ya da Chrysler'ın yeniden yapılanması ve daha güçlü olarak ileri gitmesi için yeni bir fırsatı engellemeyeceğini belirtti.



Bu arada Chrysler'ın borçlu olduğu finans şirketleriyle hükümetin yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, şirketin iflas koruma başvurusunda bulunacağı bildirildi.



ABD'nin üçüncü büyük otomotiv şirketi Chrysler'ın borcunun yaklaşık yüzde 30'unu 40 kadar hedge fon ve yüzde 70'ini ise bankalar elinde bulunduruyor.



ABD hükümetinin Chrysler'ın borcunun silinmesi için yürüttüğü görüşmelerde bankaların tersine hedge fonlar daha iyi bir anlaşma olması için ayak diriyor.



Görüşmelerde, hükümet, üç fon yönetimi şirketinin Chrysler'ın 6,9 milyar dolarlık borcunun tamamının silinmesi karşılığında kabul etmelerini istediği 2 milyar dolarlık teklifini reddetmesi üzerine, bu miktarı 250 milyon dolar artırmayı önerdi.



Hükümetin, teklifi değerlendirmeleri için hedge fonlara perşembe günü sonuna kadar süre tanıdığı, teklifi reddeden üç şirketin Oppenheimer Funds, Perella Weinberg Partners ve Stairway Capital olduğu belirtildi.



Bu arada Kanada Otomotiv İşçileri Sendikası üyelerinin pazar günü Chrysler ile yaptığı anlaşmayı onaylamasından sonra ABD'deki Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) üyeleri de şirketle yapılan anlaşmaya onay verdi.



ABD hükümetinin Chrysler'a desteğinin sürmesi için Hazine Bakanlığı'nın taleplerini karşılayan, Fiat'ın Chrysler'ın ABD'deki fabrikalarında küçük araç üretme ve teknolojiyi Chrysler ile paylaşması taahhütlerini kapsayan anlaşma 4 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.



Anlaşma, Chrysler'da 27 bin işçiyi temsil eden UAW'ye, yeniden yapılandırılmış Chrysler'da yüzde 55 hisse verilmesini sağlayacak.



Fiat ile ortaklık anlaşması imzalaması durumunda Chrysler'ın üst yöneticisi Robert Nardelli bu görevinden ayrılacak.



Nardelli, bu ay çalışanlara gönderdiği elektronik postada, anlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde, hükümetin ve Fiat'ın belirleyeceği yeni yönetim kurulunun Chrysler'ı yöneteceğini, yönetim kurulunun, "Fiat ile mutabık kalınarak" üst yöneticiyi seçeceğini belirtmişti.



Fiat'ın üst yöneticisi Sergio Marchionne, bu ay başında Chrysler'ı yönetebileceğini açıklamıştı.



ABD hükümeti geçen ay Chrysler'ın yeniden yapılanma planını reddetmiş ve işçilik maliyetlerini kısması, borçlarını azaltması ve daha fazla yardım almak için Fiat ile ortaklık konusunu çözmesi için şirkete 30 Nisan'a kadar süre tanımıştı.



Kurtarma paketinden destek alabilir



CNBC.com'da yer alan bir haberde ise, ABD'li otomotiv şirketlerinin 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden destek alabileceği belirtiliyor.



Haberde, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'in,, kurtarma paketinin ikinci yarısını otomotiv şirketlerinin biriken borçlarını kapatmak için kullanabileceği ifade ediliyor.



Geithner'ın ABD Senatosu Mali İşler Komisyonu Başkanı Max Bauchus'a yazdığı mektupta, "Finansal piyasalardaki istikrarı güçlendirmek adına otomotiv şirketlerinin borç yükümlülükleri TARP programı tarafından satın alınabilir" dediği belirtiliyor.



Haberde, Geithner'ın mektubunda herhangi bir otomotiv üreticisinin adının verilmediği de söyleniyor.



TARP kaynağının özellikle General Motors ve Chrysler'e aktarılabileceği de haberde yer alan detaylar arasında.



Obama destek verdi



ABD Başkanı Barack Obama da, Chrysler'in iflas koruma başvurusunda bulunma kararını desteklediğini bildirdi.



Obama, yaptığı açıklamada, Chrysler'in, iflas korumadan hızla, daha canlı ve güçlü bir şirket olarak çıkacağını ifade ederek, General Motors'un, Chrysler gibi ''geri döneceğini'' ve toplumundaki eski yerini alacağını belirtti.



ABD Başkanı Obama, Chrysler'in Fiat ile ortaklığının şirkete ''sadece hayatta kalma değil, başarılı olma'' şansı da vereceğini söyledi.



ABD'li yetkililere göre, Chrysler'in, hükümetten 8 milyar dolara kadar kaynak alması bekleniyor. Şirketin iflas koruması 60 gün sürecek ve bu süreçte, Chrysler Fiat ile ortaklık görüşmelerini tamamlamak için zaman kazanacak.



Chrysler, Chapter 11 olarak adlandırılan iflas koruma başvurusuna New York'da bulunacak. Bu şirketin kapanacağı anlamına gelmiyor. Chapter 11 iflas başvurusu mahkemeye, şirket çalışmaya devam ederken borçluların ne kadar alacağına karar verme yetkisi tanıyor.



Şirket iflastan kurtulunca istifa



Öte yandan Chrysler'in Üst Yöneticisi Robert Nardelli, şirket iflastan kurtulunca istifa edeceğini söyledi.



Nardelli, CNBC'de yaptığı açıklamada, Hazine'nin kendisinden istifasını istemediğini, ancak bunun iflas korumadan sonra en uygun zaman olduğunu düşündüğünü söyledi.



Chrysler'in Fiat ile yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığı bir ortamda, yeni şirketin 9 kişiyle yönetileceğini ifade eden Nardelli, bu kişilerin 6'sının hükümetçe, 3'ünün Fiat tarafından seçileceğini belirtti. Yönetim kurulu, yeni bir Üst Yönetici seçecek.



