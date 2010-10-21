-CHRYSLER ABD'DE 26 BİNDEN FAZLA ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A) - 21.10.2010 - ABD'nin önde gelen otomotiv üreticisi Chrysler, ABD'de 26 binden fazla aracığını geri çağırıyor. Chrysler, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) gönderdiği açıklamada, hidrolik direksiyondaki arıza nedeniyle ABD'de 26 binden fazla aracını geri çağırdığını bildirdi. Direksiyondan sızan hidrolik sıvısının sıcak motora akarak, yangın çıkmasına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu sorundan kaynaklı herhangi bir kaza ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Çağrılan araçların 2010 model Chrysler 300 ve Sebring ile Dodge Avenger, Challenger ve Journey olduğu, 2011 model Dodge Ram kamyonetlerin de çağrılabileceği kaydedildi. Aynı sorun yüzünden ABD dışında da 13 bin 300 aracın çağrılacağı bildirildi.