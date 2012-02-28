Chrome'u hackleyene 1 milyon dolar

T24 - Google, gelecek hafta düzenlenecek Pwn2Own siber korsanlık yarışmasında Chrome tarayıcısının güvenlik sistemini yıkabilecek hackerlara bir milyon dolar ödül vaat etti.

Google, Windows 7 ile çalışacak bilgisayarlar kullanacak siber korsanlara Chrome tarayıcısına verdikleri zararın derecesine göre 60, 40 ve 20 bin dolar verecek.

Google güvenlik ekibi, altıncısı düzenlenen yarışmada dağıtılacak ödüllerin, aynı dereceyi elde eden yarışmacılar için ikiye bölünmeyeceğini belirtti. 7 Mart’ta başlayacak yarışma, dağıtılan toplam ödül bir milyon doları bulana kadar devam edecek.

Pwn2Own’ungeçen yıl düzenlenen yarışmalarında, siber korsanlar Internet Explorer ve Safari tarayıcılarının tüm güvenlik duvarlarını yıkmayı başarmış ama Chrome’u alt edememişti. Yarışta siber korsanları teşvik edebilmek için birinciliğe verilecek ödülün 20 bin dolar artırılması da sonucu değiştirememişti.

Chrome, bugüne kadar Pwn2Own’da siber saldırılarla güvenliği tamamen çökertilemeyen tek tarayıcı olma özelliğini taşıyor. Yarışmacılar, Chrome’a karşı başarısızlıklarını Google’ın sandbox güvenlik sisteminin zorluğuna bağlıyor.

Google Chrome güvenlik ekibinden Chris Evans ve Justin Schuh, “Chrome’un geçmişte gösterdiği başarı bizi ne kadar mutlu etse de, bugüne kadar güvenlik duvarlarının aşılamaması Chrome’un anlaşılması ve geliştirilmesini de zorlaştırıyor... Güvenliğin aşılabilme olasılığını maksimize etmek için ödül miktarını bu yıl bir milyon dolara çıkardık” ifadesini kullandı.

Google’dan bir yetkili ise “Sandbox sistemini aşan bir siber korsan olursa bunu nasıl yaptığını kendisine saklaması çok iyi olur. Beyaz korsanlar internetteki açıkları bulmalı ve kapamalı. Amacımız interneti daha güvenli kılmak” dedi.