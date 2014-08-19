Chrome'a yüklenen zararlı eklentilerin sonu geliyor

Chrome'a istem dışı indirilen zararlı eklentilerin sonu gelmek üzere.

İnternette gezinirken girip çıktığınız web siteleri arasında bazıları, web tarayıcınızın içerisine "zararlı" eklentiler yerleştirip onun ayarlarını değiştirmeye ve sizi istenmeyen reklamlara yönlendirmeye çalışabiliyorlar. Google, web tarayıcısı Chrome içerisine bu tür zararlı eklentilere engel olacak bir mekanizma yerleştirmiş bulunuyor. Yakında ise Chrome'un ayarlarını değiştirmeye çalışan normal indirmeler, Google tarafından engellenmeye başlanacak.

Söz konusu filtrelerin Chrome Web Store'daki uygulamalar için geçerli olmayacağı düşünülüyor. Ancak değişiklikle birlikte mevcut "Güvenli Gezinti" işlevi, "size yardımcı olacak gibi görünen, ancak bilgisayarınızda beklenmedik değişiklikler yapan programları" içerecek biçimde genişletilecek. Böylece Google, giriş sayfanızı değiştirmeye çalışan veya diğer tarayıcı ayarlarını karıştıran programları indirmeden önce karşınıza bir uyarı çıkaracak. Uyarıya rağmen programa erişmek isterseniz, ona indirme listesinden ulaşabileceksiniz.

Google, internetten yazılım indirirken güvende kalmak için bu ipuçlarına uymanızı da tavsiye ediyor.