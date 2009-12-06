Christoph Daum: Bu kadroya güveniyorum

Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın başından sonuna kadar galip gelmek için her şeyi yaptıklarını ve galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, Eskişehirspor'un haftalardır iyi bir futbol sergilediğini kaydetti.

Eskişehirspor'un her zaman galibiyet için oynadığını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

''Fenerbahçe maçına galibiyet parolasıyla çıktık. Maçın başından sonuna kadar galip gelmek için her şeyi yaptık ve galip geldik. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularını durdurup iyi bir galibiyet aldık. Taraftarımıza takıma verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ancak, lig uzun bir maraton rehavete kapılmamalıyız. Sakat ve cezalı oyuncularım da takıma katıldığında daha iyi bir takım olacağız.''

-ESKİŞEHİRSPORLU FUTBOLCULAR-

Eskişehirsporlu futbolcu Adem Sarı da Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, Fenerbahçe maçına bir haftadır ciddi bir şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Eskişehirspor'un ligde yenemeyeceği hiç bir takımın olmadığını anlatan Sarı, şöyle devam etti:

''Süper Lig'de yenemeyeceğimiz hiçbir takım olmadığını Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyetle gösterdik. Fenerbehçe'ye iki gol attığım için çok mutluyum. Büyük Es-Es taraftarını ve hocalarımın yüzünü kara çıkarmadığım için sevinçliyim. Fenerbahçe maçı için Youla ile birlikte antrenmanların ardından çok çalıştım. Bunun faydasını da gördüm. Fenerbahçe'ye iki gol attım. Attığım iki golü Almanya'daki aileme armağan ediyorum.''

Eskişehirsporlu futbolcu Alper Kotuk da Fenerbahçe maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, Çalımbay'a kendisine zorlu Fenerbahçe maçında görev verdiği için teşekkür etti.

-FENERBAHÇE CEPHESİ-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum da Eskişehirspor'u ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı Fenerbahçe maçında aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor maçından puansız döndükleri için mutsuz olduklarını anlatan Daum, şöyle devam etti:

''Eskişehirspor maçında oynadığımız oyun en azından bir puan almamızı gerektiriyordu. Özellikle kanatlardan daha çok atak yapıp gol pozisyonu yaratmamız gerekiyordu. Son haftalarda düşüşteyiz, bunu biliyoruz. Önümüzdeki maçta bir çıkış yakalamamız gerekiyor. İyi mücadele edip, çalışarak, önümüzdeki maçlarda galip gelmeliyiz. İlk yarıda iyi bir pozisyonumuz vardı. Fazla pozisyon üretemedik, ancak rakibe de fazla pozisyon vermedik. Eskişehirspor'un golünden önce Bilica'ya bir faul yapıldı. Bunu hakem görmedi.

Golden önce iki değişiklik yapacaktık. Gol yeyince baskı yapmak, gol bulmak için iki değil, üç değişiklik birden yaptık. Andre Santos çok top kaybetti. Takımda radikal değişiklikler yapmayacağım. Bu kadroya güveniyordum. Bu kadro ile iyi maçlar çıkarttık, galibiyetler aldık. Bu kadroya daha çok destek verip, güçlendirmeliyiz. Onun için çalışıyoruz. Tabi bazı eleştiriler olacak, bunu da hak ettik. Çünkü sonuçlar iyi değil. Medyanın önünde futbolcularımı eleştirmek istemiyorum.''

Fenerbahçeli futbolcu Gökçek Vederson da maçın zor olduğunu belirterek, galip gelmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini bildirdi.