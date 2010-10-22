Christina Aguilera'nın lezbiyen ilişkisi mi var?

T24- Seksi şarkıcı Christina Aguilera’nın lezbiyen ilişkiye düşkünlüğü nedeniyle eşi Jordan Bratman tarafından terkedildiği ileri sürüldü.



The Sun gazetesinin haberine göre çift 29 yaşındaki şarkıcının dişi fantezilerini gerçekleştirebilmesi amacıyla “açık” bir ilişki yaşıyorlardı.







Ancak 33 yaşındaki müzk yapımcısı Jordan artık çok kıskanmaya başladı.







Geçitğimiz hafta boşanma davası açan Christina gerekçe olarak “şiddetli geçimsizlik” gösterip, manevi destek için de lezbiyen arkadaşı Sam Ronson’a başvurdu.





Lindsay Lohan’ın eski sevgilisi olan Sam ile Christina’nın artık sadece dost değil, sevgili oldukları ileri sürülüyor.





İkili geçtiğimiz ay Nocole Richie’nin Mexico’da verdiği bekarlığa veda partisinde de birlikte görülmüşlerdi.







Bir kaynak Th Sun gazetesine, “Christina ve Sam’ın birbirlerine gerçekten yakın olduklarını gördük. Bu, Christina ile Jordan ayrıldıktan sonra oldu ama daha henüz ayrılıklarını açıklamamışlardı” dedi.



(Metin Güneş / CNN TÜRK / Londra)





