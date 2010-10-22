T24 LogoT24 Logo
Magazin

Christina Aguilera'nın lezbiyen ilişkisi mi var?

Seksi şarkıcı Christina Aguilera’nın lezbiyen ilişkiye düşkünlüğü nedeniyle eşi Jordan Bratman tarafından terkedildiği ileri sürüldü.

22 Ekim 2010 03:00

T24- Seksi şarkıcı Christina Aguilera’nın lezbiyen ilişkiye düşkünlüğü nedeniyle eşi Jordan Bratman tarafından terkedildiği ileri sürüldü.

The Sun gazetesinin haberine göre çift 29 yaşındaki şarkıcının dişi fantezilerini gerçekleştirebilmesi amacıyla “açık” bir ilişki yaşıyorlardı.


Ancak 33 yaşındaki müzk yapımcısı Jordan artık çok kıskanmaya başladı.


Geçitğimiz hafta boşanma davası açan Christina gerekçe olarak “şiddetli geçimsizlik” gösterip, manevi destek için de lezbiyen arkadaşı Sam Ronson’a başvurdu.


Lindsay Lohan’ın eski sevgilisi olan Sam ile Christina’nın artık sadece dost değil, sevgili oldukları ileri sürülüyor.


İkili geçtiğimiz ay Nocole Richie’nin Mexico’da verdiği bekarlığa veda partisinde de birlikte görülmüşlerdi.


Bir kaynak Th Sun gazetesine, “Christina ve Sam’ın birbirlerine gerçekten yakın olduklarını gördük. Bu, Christina ile Jordan ayrıldıktan sonra oldu ama daha henüz ayrılıklarını açıklamamışlardı” dedi.


(Metin Güneş / CNN TÜRK / Londra)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24