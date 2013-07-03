Christian Bale Batman'e veda etti

Batman üçlemesinin baş kahramanı Christian Bale, filmin devamında yer almayacağını kesin bir dille ifade etti.



2005 yılından bu yana ‘Batman Begins’, ‘The Dark Knight’ ve son olarak da ‘The Dark Knight Rises’ filmlerinin başrolünde yer alan Christian Bale, bundan sonra çekilecek süper kahraman temalı filmlerde Batman olarak yer almayacağını belirtti.

Entertainment Weekly dergisine konuşan Bale, "7 yıl boyunca çok başarılı bir üçlemeye imza attık ama bu kadarı yeter. Daha fazlası açgözlülük olur" sözleriyle rolü bıraktığını açıkladı.

Yeni Batman’i kimin canlandıracağını dört gözle beklediğini belirten Bale, oyunculuğu bir aktörden başka bir aktöre devredilen meşale olarak gördüğünü ifade etti.