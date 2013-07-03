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Kültür-Sanat

Christian Bale Batman'e veda etti

Christian Bale, bundan sonra çekilecek süper kahraman temalı filmlerde Batman olarak yer almayacağını belirtti

03 Temmuz 2013 10:27

Batman üçlemesinin baş kahramanı Christian Bale, filmin devamında yer almayacağını kesin bir dille ifade etti.
 
2005 yılından bu yana ‘Batman Begins’, ‘The Dark Knight’ ve son olarak da ‘The Dark Knight Rises’ filmlerinin başrolünde yer alan Christian Bale, bundan sonra çekilecek süper kahraman temalı filmlerde Batman olarak yer almayacağını belirtti.

Entertainment Weekly dergisine konuşan Bale, "7 yıl boyunca çok başarılı bir üçlemeye imza attık ama bu kadarı yeter. Daha fazlası açgözlülük olur" sözleriyle rolü bıraktığını açıkladı.

Yeni Batman’i kimin canlandıracağını dört gözle beklediğini belirten Bale, oyunculuğu bir aktörden başka bir aktöre devredilen meşale olarak gördüğünü ifade etti.

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