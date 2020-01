Başbakan Davutoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu pazartesi koalisyonu konuşacak

CHP ile yapılan koalisyon görüşmelerinin ardından AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunum yapan AKP heyeti başkanı Ömer Çelik, "Sayın Başbakanımızın Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelme arzusu söz konusu. Bunu kendilerine ilettik ve olumlu yanıt aldık. Pazartesi Bakanlar Kurulumuzdan sonra saat 18’de, Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve Sayın Haluk Koç’u bekliyoruz" dedi. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirilecek.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ile koalisyon görüşmelerini gerçekleştiren AKP heyetini bugün kabul etti.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AKP milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Osman Can ve Taha Özhan yer aldı.

12:10'da başlayan ve 1 saat 50 dakika süren kabul Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirildi. AKP’nin CHP ile koalisyon görüşmelerini gerçekleştiren heyet adına hazırlanan raporu Davutoğlu'na Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sundu.

Ömer Çelik açıkladı: Pazartesi buluşuyorlar

Ömer Çelik, toplantının ardından açıklama yaptı. Ömer Çelik'in açıklaması özetle şöyle:

Kendisine birkaç saatlik bir süre içinde çok detay ve kapsamlı bir sunum yaptık. Kendisinin sorularına cevap verdik. Ayrıca bütün bir süreci baştan sona anlattık. Arada sunumlarımız olmuştu, bu detay bir sunum oldu.

Üç çerçevede sunumumuzu yaptık. İki parti arasında mutabakat görünen politikalar, temel çatışma ve anlaşmazlık olarak beliren noktalar, üçüncü olarak genel başkanların bir araya gelerek mesafe alacağı ve alamayacağı politikalar.

Tartışmaların bir kısmı AK Parti bir kısmı ise hükümet politikalarını ilgilendiriyor. Başbakanımız parti politikalarını ilgilendiren kısmını yarın MYK’ya götürecek. Arkasından, Pazartesi günü hükümet politikalarını ilgilendiren kısmı Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelme arzusu söz konusu. Bunu kendilerine ilettik ve olumlu yanıt aldık. Pazartesi Bakanlar Kurulumuzdan sonra saat 18’de, Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve Sayın Haluk Koç’u bekliyoruz.

'Bir anlaşmazlık her şeyi geriye atar,

bir anlaşma her şeyi kaldırır'

Kendileri de olumlu yanıt verdiler. Gelinen noktanın değerlendirmesi yapılacak Davutoğlu ile birlikte ben de katılacağım Herkes şunu öğrenmek istiyor, her görüşmeden sonra çatışmamı mutabakat mı daha fazla diye…. Siyasetin kendine has kimyası var Öyle konular vardır ki bir konuda anlaşmazlık her şeyi geriye atar, bir konuda anlaşma diğer her şeyi kaldırır. Böyle bir matematiği yapamayız.

'Olumlu ya da olumsuz, biz karar veremeyiz'

Genel başkanlar açıklayacak görüşmeden sonra, nelerde anlaşıldı nelerde anlaşmazlık çıktı. Bunun cevabını genel başkanlar verebilir. Buradan çıkan sonucun olumlu ve olumsuz yönde ilerlediğine biz karar veremeyiz.

Soru - cevap

- Pazartesi günü sonuç çıkacak mı?

Nihai bir görüşme olarak değerlendirilemez. Genel başkanlar çizecektir sonucu. Tamam mı devam mı şeklinde adını koyacağımız bir görüşme değildir. Başbakanımız da söylemişti. Görüşmeler bitince başkanlarla bir arada olabilirim demişti. 2 genel başkanın genel görüşmesi olarak değerlendirmek gerekir.

- Genel başkanlar hangi konuları görüşecekler? Çözüm süreci devam ediyor diyorsunuz ama süreç bitti deniliyor?

Bunları basından okuyoruz, her gün yeni bir senaryo okuyoruz. Bunlar karmaşık mekanizmalardır. Bunlar herkesin de gözü önünde yürütüyoruz. Açıkladığımız takvim ne ise ona uyuyoruz. Açıkladığımız yol haritası üzerinde gidiyoruz, onu uyguluyoruz. Bizim görüşmelerimizde pek çok konu konuştuk. Ama bu konular içerisinden şunu ele alacaklar diyemem genel başkanlar için..

- 45 günlük süre dolmak üzere. AK Parti’nin bu süreyi sonuna kadar kullanacağı konuşuluyor?

Bunları hep basından okuyoruz. 13 yıldır sorumluluk taşıyoruz, üzerimizde taşıyoruz. Bizim yürüttüğümüz politika ile taktik kelimesi yan yana gelemez. Hiçbir taktik hesabımız olamaz. Bunlar memleket meselesidir, herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bundan sonrası nasıl olur genel başkanlar açıklar.

- Bahçeli ile görüşülecek mi?

Bana bir bilgi verilmedi.

- Erken seçim mi daha iyi yoksa koalisyon mu size göre?

Karara varılana kadar bütün seçenekler masadadır. Hiçbir seçeneğe kapı kapatmadan yürütmeye çalışıyoruz, en hayırlısı hangisiyse onu istiyoruz.

45 günlük süre 23 Ağustos’ta doluyor,

süreç bundan sonra nasıl işleyecek?

Hükümetin kurulması için tanınan 45 günlük sürenin 23 Ağustos'ta dolacak olması ve halen bir hükümet formülünün bulunmaması erken seçim olasılığını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 63. Hükümet'i kurmak için AKP Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu 9 Temmuz'da görevlendirdi.

Davutoğlu, CHP ve MHP ile koalisyon görüşmeleri öncesinde istikşafi çalışma yürütmesi için iki heyet görevlendirdi. CHP ile yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor Davutoğlu'na sunuldu. Davutoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki hafta bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu buluşmadan koalisyon kurulması kararı çıkmaması durumunda MHP ile görüşmeler yapılacak.

AKP’nin her iki parti ile koalisyon oluşturamaması durumunda, azınlık hükümeti ile seçime gidilmesi bekleniyor. Azınlık hükümetine MHP'nin destek vermesi durumunda ise iki partinin üzerinde anlaştıkları tarihte seçimler yenilenecek. Bu durumda ise seçimlerin kış şartları altında değil bahar aylarında yapılabileceği konuşuluyor.

Anayasa'nın 116. maddesi gereği yeni seçilen TBMM'de Başkanlık Divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Yenilenme kararı Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve seçime gidiliyor.

Erdoğan'ın Anayasa gereği, Davutoğlu'na hükümeti kurmak için verdiği 45 günlük süre, 23 Ağustos'ta sona eriyor.

TBMM seçimleri, Anayasa'nın 77. maddesine göre, 4 yılda bir yapılıyor. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesi kararı alabileceği gibi Anayasa'da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı tarafından verilecek karara göre de seçimler yenilenebiliyor.

Yenileme kararı, TBMM tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirliyor. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde bu kararın alındığı günden sonra gelen 90. günü takip eden ilk pazar seçim yapılıyor.

Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçim yapılmasına karar verildiği hallerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilgili kanunların seçimlere ilişkin tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabiliyor.