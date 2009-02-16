CHP'yi nasıl kandırdılar?

Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve Hasan Doğan’ın satın aldığı Eyüp’teki arsanın yeşil alandan çıkarılması için belediye meclisindeki diğer partilerden 'AKP’ye il binası yapılacak' diye destek alındığı ortaya çıktı.





8 Ekim 2008 tarihine, arsayla ilgili yol düzenlemesi için yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği mecliste tartışılırken söz alan Bağımsız Eyüp Meclis Üyesi Lütfi Gündöndü’nün sözleri Eyüp Belediye Meclisi tutanaklarına şöyle yansıdı:



"Bu çevrede 30-40 yıldır hatta 50 yıldır ikamet eden vatandaşların 2 katlı veya 2.5 katlı evleri vardı. Buralar da bu şahıslar tarafından toplanmaya çalışılmıştı. Bunun nedenini araştırıp sorduğumuz zaman bize, buraya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının yapılacağı söylenmişti. Biz o zaman benim içinde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi grubu ile birlikte onay vermiştik. Fakat daha sonradan aldığımız bilgiler neticesinde bunun tamamen bir kandırmaca olduğunu, burada bir iş plazası yapılmaya çalışıldığını öğrendik. Vatandaşların 30-40 yıldır yaşadıkları evlerin ellerinden, ’Burası yeşil alan olacaktır. Siz buralarda ileride hiçbir imar durumu olmayacaktır. Dolayısıyla siz buraları terk edin, satın’ denilerek ucuza alınmaya çalışıldığını öğrendik."



‘Ben de alıcıları söyleyeyim’



CHP’li Meclis üyesi Ali Galip Mamal da daha sonra söz alarak, "Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Benden önce söz alan meclis üyesi arkadaşımız konuya açıklık getirdi. Yine arkadaşımızın yaptığı açıklamalara ek olsun, o zikretmedi ben alıcılarını da söyleyeyim burada. Hasan Doğan rahmetli Futbol Federasyonu Başkanı, Altınsay (Atasay) Kuyumculuğun sahibi ve Aydınlı Giyim yani halk arasında tesettür giyim olarak bilinen üç kişi tarafından bu arsa alınmış. Bu parselin sahibi bunlar. Dolayısıyla arkadaşımızın da belirttiği gibi gerek şahsa yönelik düzenleme burası. Şimdi AKP grup başkanı arkadaşımız Ahmet Şen bu konuda bizim meclise gelmeden görüşlerimizi sundu ve komisyon görüşünde sonuç olarak oy çokluğu ile yani CHP grubunun ret kararı ile kabul edildiğini belirtti. Bunu teyit etmek istiyorum. CHP grubunun da oyu burada ret. Bu gerekçe ile de oy çokluğu ile yazdırdık. Teşekkür ederim."



Önce yeşil alan oldu



AKP İstanbul İl Merkezi yapılması planlanırken, Futbol Federasyonu’na bağışlanan arsanın hikáyesi ise ilginç:



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan 17 Ağustos 2004’de, Eyüp Nişanca Mahallesi’nde yeşil alan statüsündeki 5 bin 243 metrekarelik araziyi satın aldılar.



Bu arazide AKP İl Binası yapılacağı gerekçesiyle, 17 Şubat 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce plan tadilatına gidildi. Statüsü, ’ticaret ve hizmet’ olarak değiştirildi. Başkan Kadir Topbaş’ın 8 Temmuz 2005’te imzalayıp havale ettiği teklif 3 gün sonra 11 Temmuz’da meclis gündemi alınıp, 14 Temmuz’da da kabul edildi. Araziye yapılacak binaya ayrıcalıklar veren plan notları eklendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yaptığı başka bir plan tadilatıyla da, söz konusu araziye komşu olan ve imar planlarında konut arsası olarak tescilli 8 parsel de yeşil alana çevrildi. Araziye komşu toplam 375 metrekarelik üç parsel, Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı tarafından 2 Mayıs 2005’te satın alındı.



Doğan’a sattılar Kamer’e devrettiler



Kavurmacı, 13 Şubat 2006’da arazideki üçte bir hissesini Hasan Doğan’a sattı. Bu arada Yağlı da satın aldığı üç parseli 1 Şubat 2006’da Cihan Kamer’e devretti.



Değeri yükselen arazide AKP İl Binasından vazgeçildi. Okmeydanı’ndaki AKP İl Binası Sütlüce’de kiralanan yeni binasına taşındı. Kanal 7 binasının yanındaki E-5 Karayolu’na paralel çok değerli arazi için yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir alışveriş merkezi yapılabilecek izin verildi. Bina, 10 metre genişliğinde bir yolla Paşmakçı Caddesi’ne bağlanabilecekti. Ancak öykü medyaya yansıdı. Arsa 11 Şubat 2009’da Futbol Federasyonu’na bağışlandı.



Erdoğan ne demişti?



“Buraya AKP İstanbul İl Teşkilatı’nı yapacaklar diyor haberde. Eline diline dursun. AKP İstanbul İl Teşkilatı’nı 1.5-2 yıl önce Sütlüce’de başlamış olan bir yere taşıdı. Böyle bir iftira olur mu? Ondan sonra diyoruz ki bu yalan yanlış haberi yapan gazeteleri almayın. Biz medya patronların kurduğu parti değiliz, milletin kurduğu partiyiz. Farkımız bu.”

