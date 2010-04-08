'CHP'ye yumurtalı-taşlı protesto'ya inceleme

T24 -

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partisinin Van İl Başkanlığının 2 Nisandaki 33. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere ilde gerekli tedbirlerin alınmış olmasına rağmen bir takım kişiler tarafından CHP konvoyuna yönelik taşlı-yumurtalı protesto eylemi gerçekleştirildiği belirtildi.''Bu tür çirkin protestoların kabul edilmesi mümkün değildir'' ifadesine yer verilen açıklamada, pankartlı, sloganlı protestoları yapan ve konvoya yumurta atanların güvenlik güçlerince kamera ile tespitine yönelik çalışmalarda bulunulduğu, kongrenin yapıldığı alan ve çevresindeki protestocu vatandaşların da uzaklaştırıldığı bildirildi.CHP Genel Başkanı Baykal'ın kongreye gelişi, kongrenin bitimi, salondan ayrılışı ve kongrenin devam ettiği sırada salon dışında meydana gelen olaylarla ilgili Van Valiliği tarafından 5 Nisanda Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu anımsatılan açıklamada, olaylara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Başsavcılığa gönderildiği kaydedildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık soruşturması başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ''İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın anılan ziyareti sırasında meydana gelen olaylara ilişkin ileri sürülen iddiaları araştırmak üzere iki Mülkiye başmüfettişini görevlendirmiştir'' denildi.