CHP'ye 'şef' konferansı

Ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal, CHP Genel Merkezi'nde 'Türkiye'de orkestra şefi olmak' konulu konferans verecek. Aykal, 'Orkestra bir disiplin ve ritm bütünlüğüdür. Sanatçıyım, siyaset konuşmam. Orkestra şefini anlatırım. Kim oradan ne isterse alır' diyor

CHP Genel Merkezinde pazartesi günü 'Türkiye'de orkestra şefi olmak konulu' konferans verecek olan ünlü şef Gürer Aykal'a Akşam gazetesinden Ercan Sarıkaya'ya konuştu...

-CHP'den davet geldi: Orkestra şefinin çalışmaları, orkestrayı çalıştırma disiplini adına Türkiye ve Avrupa'da konferanslar veriyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı'dan davet aldım. Ben sanatçıyım, siyaset konuşmam, orkestra şefini anlatırım. Kim oradan ne isterse alır. Önce 11-16 yaş grubu öğrencilerim müzik dinletisini sunacak. Katılanlara orkestranın nasıl olduğunu gösterme şansımız olacak.

- Şefin liderliğini anlatacağım: Orkestradaki birimleri, bireylerin birbirlerine ve grup içindeki sorumluluklarını, grup başına olan sorumluğu ve grup başının orkestra şefine olan sorumluluğunu anlatacağım. Orkestra şefinin nasıl bir lider olduğunu anlatacağım. Orkestranın ritmi, disiplini, birlik ruhunun nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum. İşte bu sorumluluk ve ritmi nereye çekerseniz çekin. İster gazete, ister parti, ister şirket yöneticisi olun herkes kendisine bir ders çıkartır.

- Orkestrada tam bağlılık var: Orkestra bir disiplinin sonucudur. Herkes demokratik ortamda kazanmış, oralara gelmiştir. Çalışmalarda demokrasi olmaz, şefe bağlılık vardır. Orkestra şefi istediğini yüzde yüz alabilen etkin liderdir. Kişilerin içerisindeki düşünceler geçersiz kalır. Orkestra bütüne ulaşmak için şefin verdiği anlayış içinde çalmaya çağırmaktır. Konserde beğenen de olur beğenmeyen de ama iş yapılırken bu konuşulmaz. Örneğin orkestradakiler Beethoven'un 5'inci senfonisini defalarca seslendirmiş olurlar. Ama gelen şef kendisinin Beethoven ile olan ilişkisini ortaya koyarak onların nasıl çalmaları gerektiğini ister. Bütüne varmak önemlidir.

- Herkeste şef olma özlemi var: Konferansta orkestra şefini anlatacağım, bir siyasi lideri değil. Bundan liderlik adına ders çıkaranlar olursa olabilir. Uygar ülkelerde, yüzde 50 orkestra şefi olmak istiyorum der. Herkeste orkestra şefi olma özlemi var. Demokrasiler herkes çok seslilikten nasibini aldıkça gelişir. Herkesin çok seslikten nasibini alabilmesi için orkestrayı dinleyebilmesi gerek.

Keşke Bush piyano çalsaydı

Müzik enstrümanı çalan insanların üstün yanları var. Saddam keman, Bush piyano çalsaydı savaş olmazdı. Humeyni keman çalsa İran böyle olmazdı. Müzik insana verilmiş en büyük armağan. Bir arada sunulduğu en somut grup orkestradır.

Cem'e çok şey kattı

Cem Yılmaz orkestra yönetti. Cem Yılmaz'la aylarca çalıştık. O kadar yetenekli bir insan ki orkestrayı bir arada tutarak yönetebilmeyi öğrendi ve yaptı. Bu Cem'in gelişimine bir çok şey kattı. Bunu yakın zamanda göreceğiz.

Türkeş'in müzik bilgisine şahidim

Geçmişte Ecevit ve Türkeş ile komşuyduk. İki liderin sanata olan bakışlarını iyi biliyorum. Ecevit'in şair yönünü herkes bilir ama Türkeş’in müzik bilgisi müzik sevgisinin birebir tanığım.