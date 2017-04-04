CHP'ye şarkısını vermeyen besteciden yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin referandum kampanyası için kullanılmasına izin verilmediğini söylediği ‘Bana bir masal anlat baba’ şarkısının bestecisi Cengiz Onursal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeni Türkü grubunun eski üyesi olan Cengiz Onural, Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından verdiği yanıtta “Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor” dedi.

"Kınadım"

Kılıçdaroğlu, partisine verilmeyen şarkılarından birinin ‘Bana bir masal anlat baba’ olduğunu açıklamış ve şöyle demişti:

“O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın.”

Yeni Türkü'den açıklama

Şarkıyı seslendiren Yeni Türkü de konuyla ilgili açıklama yaparak şöyle dedi:

"'Bana bir masal anlat baba’ şarkısının CHP’ye ‘Hayır Propagandası’ kapsamında verilmemesi kararının Yeni Türkü grubu ile bir ilgisi yoktur. Şarkıya izin vermek TAMAMEN söz yazarı ve bestecinin yetkisindedir. Bahsi geçen şarkının sözleri Yavuz Turgul–Cengiz Onural’a aittir. Cengiz Onural, Yeni Türkü grubundan 1997 yılında ayrılmış değerli bir söz yazarı ve bestecidir. Yeni Türkü Grubu olarak yıllardır umuda, insanlığa ve barışa dair şarkılar söylemekteyiz. Ülkenin geleceği için çok önemli bir referandum öncesi içine çekildiğimiz spekülatif açıklamalardan son derece rahatsız olduğumuzu belirtir, kamu oyuna arz ederiz.”