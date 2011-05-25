-CHP'YE MUŞ ŞOKU MUŞ (A.A) - 25.05.2011 - CHP'nin Muş ikinci sıra milletvekili adayı Zihni Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği sözü yerine getirmediği için adaylıktan çekildiğini söyledi. Sayan, MHP'nin Muş milletvekili adayı Giyasettin Yıldırım ile birlikte MHP İl binasında düzenlediği basın toplantısında, adaylıktan çekilmesinin gerekçelerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine, Muş'ta birinci sıra milletvekili adaylığı için söz verdiğini ifade eden Sayan, ''Bu sözü Sayın Genel Başkan verdi, partinin yetkili organlarıyla da bu konu konuşuldu ve görüşüldü'' dedi. Sayan, şöyle devam etti: ''Listeler açıklanınca biz listede ikide olduğumuzu gördük. Sayın Genel Başkan ile listeler açıklandıktan sonra görüştüm. 'Yanlışlık' olduğunu söyledi. Ben de kendisine, 'siz bir söz verdiniz, o sözün üzerine biz CHP'ye geldik. Kusura bakmayın siz sözünüzde durmadınız ama ben şu saatten sonra söz verdiğim insanlara karşı mahcup olmamak için CHP'ye çalışalım diyemem' diyerek istifamı sundum.'' Bundan sonra CHP ile hiçbir bağlantısının bulunmayacağını ifade eden Sayan, 20 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa dilekçesini teslim ettiğini, ancak henüz kağıt üzerinde CHP'nin ikinci sıra adayı göründüğünü söyledi. Zihni Sayan, CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur'un kendisine karşı yanlış bir tutum sergilediğini de söyledi. Sayan, bu gelişmelerin ardından ailesiyle görüştüğünü ve MHP Muş milletvekili adayı Yıldırım'a destek vereceklerini belirtti. Öte yandan, CHP Muş İl Başkanı Adanur, Sayan'ın istifasını genel merkeze sunduğunu ifade ederek, ''Zihni Sayan, partimizin adaylığından istifa etmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe vermesi gerekirken, kendi başına dilekçesini yazıp partimizin genel merkezine vermiştir. Bu sebeple halen partimizin ikinci sıra adayı olarak gözükmektedir. Ancak yerel gazetelere verdiği demeçler ve il yönetim kurulunun kararı ile Zihni Sayan'ın partimizden ihracı istenmiş ve partimizin disiplin kurulunun aldığı kararla partimizden ihraç edilmiştir. Bu anlamda Zihni Sayan'ın partimizle hiçbir bağlantısı kalmamıştır'' dedi.