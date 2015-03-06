'CHP'ye kapatma davası planı'nın perde arkasında neler var?

İlk olarak Twitter fenomeni Fuat Avni tarafından ortaya atılan "CHP'ye kapatma davası açılacak" iddiasını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da doğruladı.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te kapatma iddialarıyla ilgili olarak, "Onunla ilgili bir hazırlık yapıldığını biz çok iyi biliyoruz. İddia doğru. Hazırlık yapıldığını, hazırlıkların kimler tarafından yapıldığını, bir kitabın basıldığını, yakın bir süreç içinde bu kitabın piyasaya sürüleceğini, bütün bunları biliyoruz. Bekliyoruz. Bunların hepsinin hesabını yargıda soracağız" dedi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği, CHP'ye kapatma davası hazırlığının, Atatürk'ün manevi torunları tarafından yazılmış bir kitap üzerinden yapıldığını söyledi.

Atatürk'ün manevi torunlarının kitabı basılacak

Tekin, Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, kitabın daha önce CHP ve İş Bankası aleyhine televizyonlara açıklama yapan, mahkemeye dava açan, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları tarafından yazıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Tekin, "kitabın bastırıldığı bilgisi bize ulaştı. O kitap üzerinden, CHP ve İş Bankası'na yönelik iddialar gündeme getirilip, CHP'ye kapatma davası açılması planları yapıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz" dedi.

Atatürk'ün manevi torunları, Atatürk'ün mirasından gerekli payı alamadıkları, kendi hakları olan mirasın İş Bankası ve CHP'ye verildiğini öne sürerek, 2013 yılında mahkemeye başvurmuşlardı.

‘Maskaralık...’

Kitap üzerinden, İş Bankası ve CHP aleyhine iddiaların ortaya atılıp, işin kapatma davasına kadar götürülmesinin planlandığına ilişkin kendilerine bilgi ulaştığını kaydeden Tekin, "CHP aleyhine yapıldığını öğrendiğimiz tüm bu çalışmalar, maskaralıktan başka birşey değildir" dedi.

‘Devlet kurumları da işin içinde’

Tekin, CHP'ye karşı yapılması planlanan bu komplonun içinde, devlet kurumlarının da yer aldığına ilişkin bilgilerin geldiğini belirterek, "bizi asıl üzen, devlet kurumlarının da bu işe bulaştığına ilişkin bilgilerdir. Asıl üzücü olan budur" diye konuştu.

CHP ve İş Bankası aleyhine 1 milyar dolarlık dava açmıştı

Atatürk’ün manevi torunu Ahmet Kemal Doğançay, CHP ve İş Bankası’na dava açmıştı. Doğançay, trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Ülkü Adatepe’nin Atatürk’ün mirasından gerekli payı alamadığını iddia ederek CHP ve İş Bankası’ndan 1 milyar dolar talep etmişti.

CHP, İş Bankası'nın yüzde 28'ine ortak

İş Bankası'nın CHP üzerine kayıtlı yüzde 28.1 hissesi, Atatürk'ün hissesi. Atatürk vasiyetinde, İş Bankası'nın yüzde 28.1 hissesinin "yönetim hakkını" CHP'ye, gelirini Türk Dil ve Tarih Kurumu'na bırakmıştı. Bu nedenle hisseler CHP üzerine kayıtlı olsa da parti bu hisseler nedeniyle İş Bankası'ndan kâr payı alamıyor.

Sadece parti tarafından belirlenen 4 parti temsilcisi, İş Bankası'nın yönetim kurulunda yer alıyor.