CHP'ye Halk Cephesi engeli

CHP milletvekilleri Müslüm Sarı, Celal Dinçer ve Mahmut Tanal, Maltepe'de yaptıkları incelemeler ile ilgili Maltepe Gülsuyu Gülensu Heykel Meydanı'nda açıklama yaptı. Müslüm Sarı, "Evveliyatı 2 yıla kadar giden ama özellikle son bir kaç ayda ciddi şekilde yoğunlaşan bir çete saldırısı söz konusu bu bölgede. Özellikle Gezi olaylarından sonra bu saldırıların dozunun artmaya başladığını gördük" diyerek, CHP olarak konuyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Sarı'nın açıklaması devam ederken, Halk Cephesi üyesi olan bir kadın, "Bunlar bir yıl önce neden değerlendirilmedi?" diyerek, Sarı'nın konuşmasını kesti ve kameraların karşısına geçti. CHP'lilerin seçim öncesi geldiklerini söyleyen kadın, "İstemiyoruz. Biz devrimciler olarak bu mahallede istemiyoruz. Biz, Halk Cephesi olarak size burada seçim çalışması yaptırmayacağız" diye konuştu.

Bunun üzerine Sarı da, "Demokratik bir ülke burası. Herkes kendi fikrini söyleyebilir, bütün fikirlere de saygılıyız" dedi.

Konuyla ilgili olarak birçok kişiyle görüştüklerini aktaran Sarı, "Burada ciddi anlamda bir güvenlik zaafiyeti oluşturulmuştur. Çete saldırıları hiçbir şekilde kovuşturulmamakta, sonuca ulaştırılmamaktadır. Kişilerin eşgalleri, kim oldukları bilinmektedir. Ancak hiç bir biçimde gözaltına alınmamıştır" diye konuştu.

CHP'li vekiller açıklamanın ardından çevredeki esnafla görüştü. (dha)