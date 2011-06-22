CHP'nin yüzde 30 oy alamaması için 5 sebep açıklandı!

T24- Seçimlerde yüzde 26 oranında oy alan CHP'nin il teşkilatlarından istediği raporlar Genel Merkez’e gelmeye başladı. Merkeze ulaşan 70'e yakın raporda seçim performansına dair 5 maddede ortaklaşıldı: Oylar MHP’ye kaydı, doğu’da asker oy vermedi, muhalifler çalışmadı, para yetmedi, yaşlılar yeni CHP’yi anlamadı.

Kıvanç El'in Vatan'da yayımlanan ((22 haziran 2011) haberi şöyle:







12 Haziran seçimlerinde yüzde 26 oy alarak beklediği yüzde 30 barajına ulaşamayan CHP’de illerden istenen raporlar, parti genel merkezine ulaşmaya başladı. Dün itibariyle Genel Merkez’e ulaşan 70’e yakın il raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporlarda 5 temel tespitin altı çizildi. Raporlar bugün MYK’da ele alınacak. Raporlarda Kılıçdaroğlu’na destek mesajları da iletildi. Raporlarda ilk tespit olarak örgütlerin maddi imkansızlıktan şikayet ettiği ve AKP’nin iktidar gücünü kullanarak daha iyi seçim çalışması imkanı bulduğu ifade edildi.

Raporlardaki ikinci önemli tespit, oyların MHP’ye kaydığı yönünde oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere İç Anadolu bölgelerinden gelen raporlarda oyların MHP’ye gittiği belirtildi. Rapordaki üçüncü tespit de Doğu ve Güneydoğu’daki askerlerin oy vermemesi oldu. Askerlerin sandıklarından MHP ve AKP’ye oy çıktığı tespit edildi. Daha önce askerlerin oy verdiği sandıklardan birinci parti çıkan CHP bu sefer asker sandıklarından çıkamadı. Doğu’daki asker seçmenin MHP’nin baraj altında kalmasını istemedikleri için bu partiye oy verdikleri belirtildi.

Disiplin süreci başlasın

Raporlardaki önemli bir diğer tespit ise, “Yeni CHP” yönetimine tepkili muhalif isimlerle, milletvekili listelerine alınmayan partililer ile onların etkiledikleri kesimlerin seçimlerde çalışmadıkları, bir kısmının da aleyhte propaganda yaptıkları oldu. Raporlarda kimlerin aleyhte çalıştığının isimleri verilmezken, bu yönde parti yönetimine sözlü bilgi aktarılabileceği kaydedildi. Örgütün aleyhte çalışan isimlerle ilgili olarak disiplin süreçlerinin işletilmesi görüşünü savunduğu öğrenildi.

Raporlarda yer alan beşinci tespit ise “Yeni CHP”nin yaşlılara ve bazı gençlere anlatılamadığı bilgisi oldu. Gençlerden ve ev kadınlarından beklenen oyun alınamadığı da bildirildi.

Muhaliflerin imza sıkıntısı

CHP tüzüğüne göre kurultay çağrısı yapacak isimlerin noter kanalıyla imza toplamaya başladıktan sonra 15 gün içinde yeterli 625 imzayı bulmaları gerekiyor. Hafta başında resmen imza toplamaya başlamaları beklenen muhalifler bu sürece başlayamaması, “yeterli sayıya ulaşılamayacak” yorumlarına neden oldu. Telefon trafiği ile söz alınarak imza toplanmaya devam edilirken, bu sayının 250 civarında olduğu öğrenildi. Kurultay delegelerinden toplanması planlanan imzalar için ilk girişim 13 Haziran, ikinci girişim 20 Haziran’da oldu, ancak 117 imzada kalındığı söylentisi üzerine üçüncü kez bugüne yani, 22 Haziran’a ertelendi.

MYK’ya yeni sayı

CHP yönetimi ise kendini yenilemeye hazırlanıyor. Bazı MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcılığı sayısının azaltmayı teklif ettiği belirtildi. MYK üyelerinden en az 10 ismin yeni dönemde Meclis ağırlıklı çalışma yapması için buraya kaydırılacağı konuşuluyor. Grup başkanvekilliği için ise Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi’nin devam etmesi yönünde görüş oluştuğu diğer ismin ise bugün yapılacak MYK’da görüşüleceği ifade edildi. Bu ismin Emine Ülker Tarhan olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.