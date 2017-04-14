CHP'nin YSK temsilcisi: Sandığa gitmeyen "Evet" demiş olur

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'dan tüm seçmenlere önemli uyarılar geldi. Kamuoyunda seçimle ilgili ortaya atılan iddialara tek tek yanıt veren Yakupoğlu "Ne SEÇSİS'te ne de sandık taşımada bir sorun var. Seçmenlerin yapması gereken tek şey gidip oy kullanmak" dedi. Yakupoğlu, referanduma ilişkin olarak "Hayır oyu verecek olan seçmen, sırf protesto için sandığa gitmezse, evet oyu vermiş olur. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminden de, yerel ve genel seçimlerden de farklı" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, 16 Nisan referandumuna sadece iki gün kala, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan kamuoyundaki ‘kafa karışıklığına’ ilişkin açıklama geldi. Yakupoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, son dönemde "tercih mührü Hayır’ın üzerine gelirse, oy geçersiz sayılır” ya da “sandık sonuç tutanağındaki bilgiler eksik” gibi söylentiler çıkarılarak seçmende seçim güvenliğine ilişkin kuşkular yaratılmaya, özellikle de “hayır” oyu verecek seçmenin sandığa gitmesinin önüne geçilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Yakupoğlu, seçim süreci, oy verme ve oyların sayımı konusunda sosyal medyada dile getirilen söylentileri de tek tek yorumladı.

İşte “Hayır oyu verecek olan seçmen, sırf protesto için sandığa gitmezse, evet oyu vermiş olur. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminden de, yerel ve genel seçimlerden de farklı. Seçmenin bilimsel olarak sandığa gitmeyerek protesto hakkı bulunmuyor…” diyen CHP’nin YSK’daki temsilcisinin söyledikleri şöyle:

"YSK ve CHP’nin seçim öncesi hazırlıklarında hiçbir eksik yok.

"Seçmen listelerinde herhangi bir sorun yok.

"Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye’ye getirilmesinde ve kilit altına alınmasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

"Mükerrer seçmen yok, Suriyeli seçmen yok, yaratılmış seçmen "yok.

Seçsis sisteminde ve sistemin siyasi partilerle bağlantılarında herhangi bir sorun yok. Seçsis üzerindeki tüm testler başarıyla yapıldı.

“Oy pusulasındaki “HAYIR” ibaresinin üzerine mühür basarsan geçersiz sayılır” gibi şaibeler yaratılıp, özellikle Hayır oyu verecek olan seçmenlerin sandığa gitmesinin önü kesilmeye çalışılıyor. Pusulada “hayır” için ayrılmış kahveringi bölgenin herhangi bir yerine, taşırmadan mührü basarsanız oyunuz geçerli olur.

"“Sandık sonuç tutanaklarında eksik bilgiler var, CHP itiraz etti” gibi söylentilere inanmayın. Sandık sonuç tutanaklarında sorun yok. Herşey kanuna uygun şekilde yapıldı

"Özellikle Güneydoğu’da “sandık taşıması” olmadı. Bu konudaki taleplere, CHP ve HDP itiraz etti. YSK da itirazları haklı buldu.

"Yapılması gereken tek iş, seçmenin sandığa gidip oy kullanması.

"Referandum, yapılan diğer üç seçimden (Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler) farklı. Bu seçim türünde seçmenin protesto hakkı bilimsel olarak yok. Diğer üç seçimde sandığa gitmeyerek seçmen siyasi parti ya da adaylara ceza verebilir. Ancak sadece “evet/hayır” oyu kullanılan bu seçimde cezalandıramazsınız. Aksine, gitmezseniz, sizin görüşünüzün karşıtı görüşü desteklemiş olursunuz.